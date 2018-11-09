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09.11.2018 11:20
Сегодня в Крыму стартовал Кубок России по акватлону
С 9 по 12 ноября в Евпатории (республика Крым) пройдут соревнования Кубка России по акватлону. В турнире принимают участие мужчины и женщины старше 21 года, а также победители и призеры Первенства России по акватлону 2018 года среди юниоров и юниорок в возрастной группе (18-20 лет).

Одновременно с Кубком России ВПЕРВЫЕ пройдут ВСЕРОССИЙСКИЕ соревнования среди юниоров и юниорок в возрастных группах (14-17) и (18-20 лет).


Города:
Евпатория
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/11/09/111107.html
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