Сегодня в Крыму стартовал Кубок России по акватлону

С 9 по 12 ноября в Евпатории (республика Крым) пройдут соревнования Кубка России по акватлону. В турнире принимают участие мужчины и женщины старше 21 года, а также победители и призеры Первенства России по акватлону 2018 года среди юниоров и юниорок в возрастной группе (18-20 лет).





Одновременно с Кубком России ВПЕРВЫЕ пройдут ВСЕРОССИЙСКИЕ соревнования среди юниоров и юниорок в возрастных группах (14-17) и (18-20 лет).



