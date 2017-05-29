Новости Ольга Дмитриева - 24-я среди женщин, трое россиян - в десятке в юниорском зачёте чемпионата Европы по акватлону Чемпионат Европы по акватлону состоялся в минувшие выходные в столице Словакии Братиславе.

Чемпионом континента среди мужчин стал словак Ричард Варга. Серебро завоевал украинец Дмитрий Маляр, бронзу - венгр Марк Девей.

Женские соревнования выиграла британка Ханна Китчен, серебряная награда - у Романы Гайдошовой из Словакии, бронзовая - у венгерки Жанет Брагмайер. Россиянка Ольга Дмитриева финишировала 24-й.

Все награды в юниорском турнире завоевали представители Венгрии: первым финишировал Жержо Суус, вторым - Ботонд Карай, третьим - Атилла Арани. Россиянин Дмитрий Федосеев занял седьмое место.

Лучшей в соревнованиях юниорок стала Кристина Жесенка из Словакии, серебро завоевала Албета Хрюшкова из Чехии, бронзу - украинка Софья Прыма. Россиянка Татьяна Баскакова, лидировавшая по итогам плавания, после беговой части соревнований финишировала шестой. Валерия Нагорная завершила турнир девятой. Братислава Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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