Ольга Дмитриева - 24-я среди женщин, трое россиян - в десятке в юниорском зачёте чемпионата Европы по акватлону
Чемпионат Европы по акватлону состоялся в минувшие выходные в столице Словакии Братиславе.
Чемпионом континента среди мужчин стал словак Ричард Варга. Серебро завоевал украинец Дмитрий Маляр, бронзу - венгр Марк Девей.
Женские соревнования выиграла британка Ханна Китчен, серебряная награда - у Романы Гайдошовой из Словакии, бронзовая - у венгерки Жанет Брагмайер. Россиянка Ольга Дмитриева финишировала 24-й.
Все награды в юниорском турнире завоевали представители Венгрии: первым финишировал Жержо Суус, вторым - Ботонд Карай, третьим - Атилла Арани. Россиянин Дмитрий Федосеев занял седьмое место.
Лучшей в соревнованиях юниорок стала Кристина Жесенка из Словакии, серебро завоевала Албета Хрюшкова из Чехии, бронзу - украинка Софья Прыма. Россиянка Татьяна Баскакова, лидировавшая по итогам плавания, после беговой части соревнований финишировала шестой. Валерия Нагорная завершила турнир девятой.