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15.03.2017 21:49
фото c ftr.org.ru
Антон Козлов и Елена Данилова стали чемпионами России по акватлону
Чемпионат и первенство России по акватлону состоялись 6 марта в Новочебоксарске (Чувашская Республика). 

Чемпионом России среди мужчин стал Антон Козлов из Санкт-Петербурга. Серебряную медаль завоевал москвич Андрей Брюханков, бронзовую - петербуржец Анатолий Федотов. 

В женских соревнованиях чемпионский титул завоевала москвичка Елена Данилова. Серебро - у Анастасии Горбуновой из Пензенской области, бронза - у Виктории Сруртдиновой из Санкт-Петербурга. 

В соревнованиях юниоров до 23 лет первенствовал Антон Пономарёв из Ростовской области, серебро завоевал Дмитрий Ефимов из Краснодарского края, бронзу - москвич Максим Стамбульский. Победу в соревнованиях юниорок одержала москвичка Юлия Голофеева, серебро выиграла Тамара Максиянова из Санкт-Петербурга, бронзу - Валентина Рясова из Ростовской области. 

Лучшим среди юношей 15-17 лет стал Даниил Кондрашов из Саратовской области. Серебро - у Максима Тимошина из Пензенской области, бронза - у Дениса Колобродова из Волгоградской области. Среди девушек первой финишировала Валерия Нагорная из Ростовской области, второй - Анна Горева из Москвы, третьей - Евгения Антонова из Санкт-Петербурга.  
Города:
Новочебоксарск
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/15/110152.html
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