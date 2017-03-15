Чемпионат и первенство России по акватлону состоялись 6 марта в Новочебоксарске (Чувашская Республика).
Чемпионом России среди мужчин стал Антон Козлов из Санкт-Петербурга. Серебряную медаль завоевал москвич Андрей Брюханков, бронзовую - петербуржец Анатолий Федотов.
В женских соревнованиях чемпионский титул завоевала москвичка Елена Данилова. Серебро - у Анастасии Горбуновой из Пензенской области, бронза - у Виктории Сруртдиновой из Санкт-Петербурга.
В соревнованиях юниоров до 23 лет первенствовал Антон Пономарёв из Ростовской области, серебро завоевал Дмитрий Ефимов из Краснодарского края, бронзу - москвич Максим Стамбульский. Победу в соревнованиях юниорок одержала москвичка Юлия Голофеева, серебро выиграла Тамара Максиянова из Санкт-Петербурга, бронзу - Валентина Рясова из Ростовской области.
Лучшим среди юношей 15-17 лет стал Даниил Кондрашов из Саратовской области. Серебро - у Максима Тимошина из Пензенской области, бронза - у Дениса Колобродова из Волгоградской области. Среди девушек первой финишировала Валерия Нагорная из Ростовской области, второй - Анна Горева из Москвы, третьей - Евгения Антонова из Санкт-Петербурга.