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Антон Козлов и Елена Данилова стали чемпионами России по акватлону

Чемпионат и первенство России по акватлону состоялись 6 марта в Новочебоксарске (Чувашская Республика).





Чемпионом России среди мужчин стал Антон Козлов из Санкт-Петербурга. Серебряную медаль завоевал москвич Андрей Брюханков, бронзовую - петербуржец Анатолий Федотов.





В женских соревнованиях чемпионский титул завоевала москвичка Елена Данилова. Серебро - у Анастасии Горбуновой из Пензенской области, бронза - у Виктории Сруртдиновой из Санкт-Петербурга.





В соревнованиях юниоров до 23 лет первенствовал Антон Пономарёв из Ростовской области, серебро завоевал Дмитрий Ефимов из Краснодарского края, бронзу - москвич Максим Стамбульский. Победу в соревнованиях юниорок одержала москвичка Юлия Голофеева, серебро выиграла Тамара Максиянова из Санкт-Петербурга, бронзу - Валентина Рясова из Ростовской области.



