11 сентября в Джейрахском районе Ингушетии стартует Международный фестиваль бейсджамперов памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Вореводина. В фестивале примут участие 15 спортсменов, среди которых представители США, Голландии, Швейцарии, Мурманской, Кировской, Рязанской, Московской областей и Москвы.
Официальное открытие соревнований запланировано на 12 сентября. Показательные прыжки профессиональных бейсджамперов будут проходить 12-13 сентября с гор Цей-Лоам и Мят-Лоам. 14 сентября состоятся прыжки к башенному комплексу Ний-Пялинг с флагом Ингушетии. 15 сентября спортсмены совершат групповой прыжок с горы Цей-Лоам.