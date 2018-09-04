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04.09.2018 21:44
Бейсджампинг
Лучшие бейсджамперы соберутся на ежегодном фестивале в Ингушетии
11 сентября в Джейрахском районе Ингушетии стартует Международный фестиваль бейсджамперов памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Вореводина. В фестивале примут участие 15 спортсменов, среди которых представители США, Голландии, Швейцарии, Мурманской, Кировской, Рязанской, Московской областей и Москвы.

Официальное открытие соревнований запланировано на 12 сентября. Показательные прыжки профессиональных бейсджамперов будут проходить 12-13 сентября с гор Цей-Лоам и Мят-Лоам. 14 сентября  состоятся прыжки к башенному комплексу Ний-Пялинг с флагом Ингушетии. 15 сентября спортсмены совершат групповой прыжок с горы Цей-Лоам.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/04/111052.html
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