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14.11.2017 12:46
Валерий Розов
В Непале погиб российский бейсджампер Валерий Розов
После прыжка с гималайской вершины Ама-Даблам (Непал) погиб российский и советский альпинист и бейсджампер Валерий Розов.

Дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель Чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по скайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют). Организатор и исполнитель многих уникальных бейс-проектов в самых различных местах на всех континентах планеты. 
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/11/14/110722.html
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