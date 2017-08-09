Валерий Розов, фото Red Bull

Российский спортсмен Валерий Розов установил новый мировой рекорд

Российский бейсджампер Валерий Розов 31 июля совершил первый в истории прыжок с горы Уаскаран (Перу), высота которой составляет 6 768 метров над уровнем моря.





Спортсмен приземлился на высоте 4 800 метров, перепад прыжка составил почти 2 километра. Во время прыжка Валерий провёл в свободном падении около полутора минут.





Валерий Розов - советский и российский альпинист, мастер спорта; Заслуженный мастер спорта по парашютному спорту, скайсёрфер и бейсджампер. Дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель Чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по скайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют).







