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09.08.2017 14:11
Валерий Розов, фото Red Bull
Российский спортсмен Валерий Розов установил новый мировой рекорд
Российский бейсджампер Валерий Розов 31 июля совершил первый в истории прыжок с горы Уаскаран (Перу), высота которой составляет 6 768 метров над уровнем моря. 

Спортсмен приземлился на высоте 4 800 метров, перепад прыжка составил почти 2 километра. Во время прыжка Валерий провёл в свободном падении около полутора минут.

Валерий Розов - советский и российский альпинист, мастер спорта; Заслуженный мастер спорта по парашютному спорту, скайсёрфер и бейсджампер. Дважды чемпион мира по парашютному спорту (1999, 2003), победитель Чемпионата Европы и победитель Кубка Мира (2002), чемпион X-games по скайсерфингу (1998), чемпион России по альпинизму (2002 и 2004), рекордсмен мира по парашютному спорту (400-way групповая акробатика и 100-way вингсьют).



Персоны:
Розов Валерий
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/09/110638.html
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