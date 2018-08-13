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13.08.2018 11:10
Гранд-финал Открытого Кубка мэра Москвы по киберспорту среди любителей прошел в Москве
12 августа 2018 года в Москве, в Ледовом дворце «Парка легенд», состоялся Гранд-финал Открытого Кубка мэра Москвы по киберспорту среди любителей. Состязания стартовали 14 июля и состояли из отборочных этапов, промежуточных финалов и гранд-финала. В них приняли участие более тысячи киберспортсменов, в том числе свыше120 индивидуальных игроков и около 900 человек в составе 140 команд. Турнир проходил по четырем дисциплинам: FIFA 18, League of Legends, Dota 2 и Fortnite. 

В последний день состязались лучшие киберспортсмены в дисциплинах FIFA (финалисты - Артем Биский и Денис Белкин) и League of Legends (команды CrowCrowd и Rox).

Лучшим в дисциплине FIFA стал киберспортсмен Артём Биский, одержав победу со счетом 3:2. Кубок мэра Москвы вручили руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин и автогонщик Михаил Алешин.

В дисциплине League of Legends обладателем Кубка мэра Москвы по киберспорту стала команда CrowCrowd.

Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/13/111034.html
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