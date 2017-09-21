21.09.2017 21:00
Компьютерный спорт, фото с shkolazhizni.ru
Международный турнир EPICENTER по CS:GO пройдет в Санкт-Петербурге в октябре
EPICENTER, один из крупнейших в мире киберспортивных турниров по Counter-Strike: Global Offensive, пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 29 октября.
В турнире примут участие десять команд, призовой фонд составит 500 тысяч долларов. Групповой этап состоится 23-26 октября, а финальная часть пройдет 28-29 октября в спортивном комплексе "Юбилейный".
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
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