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Международный турнир EPICENTER по CS:GO пройдет в Санкт-Петербурге в октябре

EPICENTER, один из крупнейших в мире киберспортивных турниров по Counter-Strike: Global Offensive, пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 29 октября.



