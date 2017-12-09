В Москве состоялся первый Кубок СНГ по киберспорту

Российская команда AVG стала обладателем первого в истории Кубка СНГ по киберспорту, розыгрыш которого прошел 2-3 декабря в Москве.





В первый игровой день состоялось 4 отборочных матча. По результатам, которых, определились четверть финалисты турнира.

Одним из самых неожиданных результатов выдала командаM77. Являясь фаворитом турнира, она уверено контролировала ход игры, но неожиданно проиграла семь партий подряд и исход встречи решился только в овертайме.





На второй день, 3 декабря, в упорной борьбе в финал вышли две российские команды, которые и разыграли кубок СНГ. Третье место заняла команда POP (Россия). Команда AVG(Россия) уверено шла по турнирной сетке и добилась убедительной победы. В двух партиях разгромила, самоуверенную московскую команду M77(Россия).















