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09.12.2017 11:22
В Москве состоялся первый Кубок СНГ по киберспорту
Российская команда AVG стала обладателем первого в истории Кубка СНГ по киберспорту, розыгрыш которого прошел 2-3 декабря в Москве.

В первый игровой день состоялось 4 отборочных матча. По результатам, которых, определились четверть финалисты турнира.
Одним из самых неожиданных результатов выдала командаM77. Являясь фаворитом турнира, она уверено контролировала ход игры, но неожиданно проиграла семь партий подряд и исход встречи решился только в овертайме.

На второй день, 3 декабря, в упорной борьбе в финал вышли две российские команды, которые и разыграли кубок СНГ. Третье место заняла команда POP (Россия). Команда AVG(Россия) уверено шла по турнирной сетке и добилась убедительной победы. В двух партиях разгромила, самоуверенную московскую команду M77(Россия). 




Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/09/110744.html
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