Вячеслав Смагин

Вячеслав Смагин избран президентом Федерации софтбола России

На прошедшей в Олимпийском комитете России отчетно — выборной Конференции Федерации софтбола России (ФСР) убедительную победу одержал Вячеслав Смагин. Он избран президентом ФСР на 4 года.





Заслуженный тренер РФ Вячеслав Смагин ранее занимал пост генерального директора/вице-президента Федерации софтбола России, был вице-президентом Европейской Софтбольной Федерации (ESF). Кроме того, он является основателем лучшего российского софтбольного клуба "Карусель" (г. Руза) — многократного чемпиона страны, обладателя европейского Кубка Кубков, неоднократного финалиста Кубка чемпионов.





Отметим также, что Вячеслав Смагин — единственный из россиян, кто представлен в мировом Зал Славы софтбола, который находится в США.



