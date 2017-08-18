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18.08.2017 10:27
Подмосковная "Карусель" стала восьмикратным обладателем Кубка России по софтболу
Подмосковная команда "Карусель" стала победителем Кубка России по софтболу среди женских команд, проходившего в Тучково (Московская область).

ранее подмосковные софтболистки в 23 раз в своей истории стали лучшими в чемпионате России.

В конце августа команде «Карусель» предстоит защищать честь России на Кубке Европейских Чемпионов в Италии.
Города:
Тучково
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/18/110646.html
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