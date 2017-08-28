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28.08.2017 14:05
"Карусель" завоевала Кубок Европейских чемпионов по софтболу
Подмосковная команда «Карусель» стала обладателем Кубка Европейских чемпионов среди женских команд, розыгрыш которого проходил в итальянском Монтегранаро.
Россиянки, отыграв все предварительные этапы без поражений, в финале встретилась с командой из Испании «Atletoco S. Sebastian». Поединок завершился со счетом 9:4 в пользу «Карусели».
Таким образом, после победы в чемпионате и Кубке России, подмосковный коллектив стал лучшим и в европейском первенстве.
Города:
Монтегранаро
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/08/28/110653.html
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