"Карусель" завоевала Кубок Европейских чемпионов по софтболу

Подмосковная команда «Карусель» стала обладателем Кубка Европейских чемпионов среди женских команд, розыгрыш которого проходил в итальянском Монтегранаро.





Россиянки, отыграв все предварительные этапы без поражений, в финале встретилась с командой из Испании «Atletoco S. Sebastian». Поединок завершился со счетом 9:4 в пользу «Карусели».



