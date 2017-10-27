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27.10.2017 14:24
Забег пожарных «Вертикальный вызов-2017» во второй раз пройдет в Санкт-Петербурге
4 ноября состоится 2-ой забег пожарных под названием «Вертикальный вызов-2017». В полной экипировке пожарным предстоит преодолеть пешком 42 этажа башни Лидер Тауэр в Санкт-Петербурге.

Планируемое количество участников - 350 пожарных из 75 пожарных частей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, а также из других регионов России. В забеге на время им предстоит преодолеть 936 ступеней вертикального подъема в полной экипировке (20 кг) и подключенными к средствам индивидуальной защиты органов дыхания.

В Санкт-Петербурге мероприятие пройдет во второй раз. В прошлом году в соревновании приняли участие более 200 пожарных из разных регионов нашей страны.
Города:
Санкт-Петербург
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/10/27/110706.html
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