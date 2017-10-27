Забег пожарных «Вертикальный вызов-2017» во второй раз пройдет в Санкт-Петербурге

4 ноября состоится 2-ой забег пожарных под названием «Вертикальный вызов-2017». В полной экипировке пожарным предстоит преодолеть пешком 42 этажа башни Лидер Тауэр в Санкт-Петербурге.





Планируемое количество участников - 350 пожарных из 75 пожарных частей Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы, а также из других регионов России. В забеге на время им предстоит преодолеть 936 ступеней вертикального подъема в полной экипировке (20 кг) и подключенными к средствам индивидуальной защиты органов дыхания.



