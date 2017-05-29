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29.05.2017 23:40
Ульяна Баташова, фото ФСПР
Ульяна Баташова заняла седьмое место на четвёртом этапе Кубка мира по современному пятиборью
Четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью завершился в польском Джонкове. 

Победу в женском турнире одержала итальянка Алиса Сотеро, набрав по сумме фехтования, плавания, конкура и комбайна (бег + стрельба) 1362 очка. Серебряным призёром стала олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте из Литвы, на счету которой 1347 очков. Бронзу с 1341 очком завоевала Илке Озъюксель из Турции. Далее в итоговом протоколе расположились итальянки Франческа Тоньетти (1327) и Алессандра Фрецца (1323), а за ними - японка Рена Шимацу (1318). Лучшая из россиянок - Ульяна Баташова заняла седьмое место, набрав 1317 очков. В активе Екатерины Вдовенко 1230 очков и 30-я позиция. 

Победный дубль в мужских соревнованиях сделали южнокорейские пятиборцы. Лучшим на польском этапе стал Чжун Вунтэ, заработав 1458 очков. Вторым финишировал Ли Чжихун (1453). Тройку призёров замкнул Патрик Доге из Германии (1451). Далее в шестёрке финишировали украинец Павел Тимощенко (1445), белорус Илья Полозков (1440) и южнокореец Сео Чангван (1430). Единственный представитель России в мужском финале - Александр Савкин занял 27-е место с 1372 очками.  

Этап завершился смешанной эстафетой, первыми в которой финишировали ирландцы Наталия Койл и Артур Лэнигэн-О’Киффи с результатом 1436 очков. Серебро завоевали немецкие спортсмены Анника Шлой и Кристиан Циллекенс (1422), бронзу - Елена Потапенко и Павел Ильяшенко их Казахстана (1420). В шестёрку также вошли южнокорейцы Ким Сунву и Сео Чангван (1411), поляки Наталья Доминяк и Шимон Стаскевич (1430), японцы Хикару Шимано и Рена Шимацу (1399). Россияне Дарья Грибова и Александр Савкин финишировали восьмыми с 1349 очками. 
Города:
Джонков
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/29/110407.html
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