Ульяна Баташова, фото ФСПР

Ульяна Баташова заняла седьмое место на четвёртом этапе Кубка мира по современному пятиборью

Четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью завершился в польском Джонкове.





Победу в женском турнире одержала итальянка Алиса Сотеро, набрав по сумме фехтования, плавания, конкура и комбайна (бег + стрельба) 1362 очка. Серебряным призёром стала олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте из Литвы, на счету которой 1347 очков. Бронзу с 1341 очком завоевала Илке Озъюксель из Турции. Далее в итоговом протоколе расположились итальянки Франческа Тоньетти (1327) и Алессандра Фрецца (1323), а за ними - японка Рена Шимацу (1318). Лучшая из россиянок - Ульяна Баташова заняла седьмое место, набрав 1317 очков. В активе Екатерины Вдовенко 1230 очков и 30-я позиция.





Победный дубль в мужских соревнованиях сделали южнокорейские пятиборцы. Лучшим на польском этапе стал Чжун Вунтэ, заработав 1458 очков. Вторым финишировал Ли Чжихун (1453). Тройку призёров замкнул Патрик Доге из Германии (1451). Далее в шестёрке финишировали украинец Павел Тимощенко (1445), белорус Илья Полозков (1440) и южнокореец Сео Чангван (1430). Единственный представитель России в мужском финале - Александр Савкин занял 27-е место с 1372 очками.



