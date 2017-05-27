Александр Савкин, фото ФСПР

Александр Савкин, Ульяна Баташова и Екатерина Вдовенко вышли в финал четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью

Четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью стартовал в польском Джонкове.





Лишь один российский спортсмен из четырёх стартовавших - Александр Савкин пробился в мужской финал, набрав 1122 очка и заняв четвёртое место в отборочной группе C. Выбыли из дальнейшей борьбы Сергей Баранов, набравший 1095 очков и финишировавший 14-м в группе B, Александр Лифанов, ставший 16-м в группе C с 1088 очками и Николай Матвеев, заработавший 1072 очка и занявший 16-ю позицию в группе A. Победителями мужской квалификации стали Марвин Доге из Германии, набравший 1171 очко, и француз Валентин Прад (1136).



