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27.05.2017 12:35
Александр Савкин, фото ФСПР
Александр Савкин, Ульяна Баташова и Екатерина Вдовенко вышли в финал четвёртого этапа Кубка мира по современному пятиборью
Четвёртый этап Кубка мира по современному пятиборью стартовал в польском Джонкове. 

Лишь один российский спортсмен из четырёх стартовавших - Александр Савкин пробился в мужской финал, набрав 1122 очка и заняв четвёртое место в отборочной группе C. Выбыли из дальнейшей борьбы Сергей Баранов, набравший 1095 очков и финишировавший 14-м в группе B, Александр Лифанов, ставший 16-м в группе C с 1088 очками и Николай Матвеев, заработавший 1072 очка и занявший 16-ю позицию в группе A. Победителями мужской квалификации стали Марвин Доге из Германии, набравший 1171 очко, и француз Валентин Прад (1136).

В женской квалификации, где на старт также вышли четыре представительницы России, борьбу за награды в финале поведут две наши спортсменки - Ульяна Баташова, занявшая 11-е место в группе A с 1005 очками, и Екатерина Вдовенко, набравшая 991 очко и квалифицировавшаяся с 19-го места в группе A. Не смогли пройти квалификацию Дарья Грибова, ставшая 18-й в группе B с 986 очками, и Анастасия Васильева, в активе которой 958 очков и 21-я позиция в группе B. Лучшие результаты в женской квалификации показали Анника Шлой из Германии, набравшая 1032 очка, и итальянка Франческа Тоньетти (1017).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/27/110399.html
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