Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР

Венгерская команда выиграла смешанную эстафету на домашнем этапе Кубка мира по современному пятиборью, россияне - четвёртые

Третий этап Кубка мира по современному пятиборью завершился в понедельник в венгерском Кечкемете смешанной эстафетой.





Сборная России, за которую выступали Кирилл Беляков и Гульназ Губайдуллина, заняла четвёртое место, набрав по итогам плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) 1443 очка. Победителями этапа стали венгерские пятиборцы Бенце Деметер и Шаролта Ковач с результатом 1464 очка. Серебро завоевали Илья Полозков и Татьяна Халдоба из Белоруссии (1455), бронзу - чешские спортсмены Ян Куф и Наталия Дианова (1444). Пятыми финишировали Марвин Фали Доге и Александра Беттинелли из Германии (1430), шестыми - южнокорейцы Чжун Вунтэ и Ким Сунву (1426).



