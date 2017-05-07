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07.05.2017 23:29
Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР
Гульназ Губайдуллина стала серебряным призёром третьего этапа Кубка мира по современному пятиборью
Личные соревнования мужчин и женщин состоялись на третьем этапе Кубка мира по современному пятиборью, проходящем в венгерском Кечкемете. 

Гульназ Губайдуллина завоевала серебряную награду в женском турнире, набрав по сумме плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) 1369 очков. Победу одержала олимпийская чемпионка Лаура Асадаускайте из Литвы (1377), бронзу выиграла венгерка Шаролта Ковач (1353). Екатерина Хураськина финишировала пятой (1338), Ульяна Баташова - 12-й (1307), Анна Буряк - 21-й (1272). 

Победителем мужского турнира стал француз Валентен Прад, на счету которого 1464 очка. Серебро завоевал венгр Бенце Деметер (1463), бронзу - украинец Павел Тимощенко (1461). Далее в шестёрке сильнейших расположились южнокореец Чжун Вунтэ (1449), его соотечественник Чжун Чжинхва (1441) и египтянин Эслам Хамад (1435). Единственный представитель России в мужском финале - олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун замкнул десятку лучших с 1425 очками. Ещё трое россиян - Кирилл Беляков, Данила Главатских и Александр Савкин не сумели пробиться в финал, заняв соответственно 20-е, 22-е и 23-е места в своих квалификационных группах. 

Завершится венгерский этап Кубка мира смешанной эстафетой в понедельник. 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/05/07/110331.html
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