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14.04.2017 22:41
Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР
Гульназ Губайдуллина победила на турнире по современному пятиборью в Москве
Всероссийский турнир сильнейших - этап Кубка России по современному пятиборью состоялся в Москве. 

Победу по сумме плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) одержала Гульназ Губайдуллина из Московской области, набравшая 1361 очко. Второе место с 1357 очками заняла Дарья Грибова из Санкт-Петербурга, третье с 1356 - Анастасия Васильева из Самары. 

В десятку лучших также вошли москвички Екатерина Хураськина (1356), Светлана Лебедева (1338), Анна Буряк (1338), Вероника Ефимова (1334), Полина Матюхевич (1330), Ульяна Баташова из Московской области (1319) и Анастасия Петрова из Санкт-Петербурга (1314), - сообщает сайт Федерации современного пятиборья России.   
Города:
Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/04/14/110257.html
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