Гульназ Губайдуллина, фото ФСПР

Гульназ Губайдуллина победила на турнире по современному пятиборью в Москве

Всероссийский турнир сильнейших - этап Кубка России по современному пятиборью состоялся в Москве.





Победу по сумме плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) одержала Гульназ Губайдуллина из Московской области, набравшая 1361 очко. Второе место с 1357 очками заняла Дарья Грибова из Санкт-Петербурга, третье с 1356 - Анастасия Васильева из Самары.



