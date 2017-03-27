27.03.2017 22:13
Гульназ Губайдуллина. Фото с сайта rsport.ru
Британка Кейт Френч и белорусский микст победили на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, Губайдуллина - 11-я
Победительницей женского личного турнира стала Кейт Френч из Великобритании. По итогам плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег+стрельба) она набрала 1356 очков. Серебро завоевала Илке Озюксель из Турции (1326), бронзовым призёром стала итальянка Алиса Сотеро (1313). Лучшая из россиянок - Гульназ Губайдуллина заняла 11-е место (1283). Ульяна Баташова - 17-я (1270), Екатерина Макарова - 22-я (1218).
Победу в смешанной эстафете одержала сборная Белоруссии, за которую выступали Кирилл Касьяник и Ирина Просенцова. Результат победителей - 1431 очка. Серебро завоевали Майлз Пиллэйдж и Джоанна Мюир из Великобритании (1403), бронзу - Тамаш Бенце Фролих и Тамара Алексеев из Венгрии (1389). Российская команда в составе Александра Лифанова и Ульяны Баташовой заняла последнее, восьмое место с 1024 очками.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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