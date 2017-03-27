Гульназ Губайдуллина. Фото с сайта rsport.ru

Британка Кейт Френч и белорусский микст победили на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, Губайдуллина - 11-я

Второй этап Кубка мира по современному пятиборью завершился в столице Египта Каире.





Победительницей женского личного турнира стала Кейт Френч из Великобритании. По итогам плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег+стрельба) она набрала 1356 очков. Серебро завоевала Илке Озюксель из Турции (1326), бронзовым призёром стала итальянка Алиса Сотеро (1313). Лучшая из россиянок - Гульназ Губайдуллина заняла 11-е место (1283). Ульяна Баташова - 17-я (1270), Екатерина Макарова - 22-я (1218).



