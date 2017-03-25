Новости Александр Савкин, фото ФСПР Александр Савкин финишировал четвёртым на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, победил украинец Павел Тимощенко Личным турниром мужчин в столице Египта Каире открылся второй этап Кубка мира по современному пятиборью.

Лучший из российских спортсменов - Александр Савкин занял по итогам плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) четвёртое место, набрав 1403 очка. Победителем этапа стал украинец Павел Тимощенко с 1420 очками. Вторым финишировал француз Валентен Прад (1408), третьим - Фабиан Либиг из Германии (1407).

Александр Лифанов завершил соревнования на седьмой позиции (1393), Данил Калимуллин финишировал 17-м (1354), Олег Наумов - 19-м (1343). Каир Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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