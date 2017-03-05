Инесса Меркулова и Мистер Икс, фото с goldmustang.ru

Инесса Меркулова и Владимир Туганов заняли призовые места на фестивале конного спорта Al Shaqab в Катаре

Международный фестиваль конного спорта CHI Al Shaqab проходит в Катаре.





Владимир Туганов, выступающий в конкуре на Симфони, занял девятое призовое место в маршруте CSI 5* с высотой препятствий до 150 см, закончив соревнования со временем 62.26 секунды без штрафных очков. Лидер российской сборной опередил занявших десятое и одиннадцатое места соответственно также без штрафных очков англичанина Джона Витакера на Орнелле (63.20 секунды) и француза Симона Делестре на Канаварро (63.83).





Инесса Меркулова на Мистере Иксе заняла в В Большом призе турнира CDI5* GP в выездке четвёртое призовое место с результатом 73.440%. Победу одержала Изабель Верт из Германии на Дон Джонсоне (77.600%), на втором месте Катрин Дюфор из Дании на Аттерапгардс Кассиди (76.820%), тройку замкнула ещё одна датчанка - Анна Каспржак на Донпериньоне (73.560%).



