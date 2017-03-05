Инесса Меркулова и Владимир Туганов заняли призовые места на фестивале конного спорта Al Shaqab в Катаре
Международный фестиваль конного спорта CHI Al Shaqab проходит в Катаре.
Владимир Туганов, выступающий в конкуре на Симфони, занял девятое призовое место в маршруте CSI 5* с высотой препятствий до 150 см, закончив соревнования со временем 62.26 секунды без штрафных очков. Лидер российской сборной опередил занявших десятое и одиннадцатое места соответственно также без штрафных очков англичанина Джона Витакера на Орнелле (63.20 секунды) и француза Симона Делестре на Канаварро (63.83).
Инесса Меркулова на Мистере Иксе заняла в В Большом призе турнира CDI5* GP в выездке четвёртое призовое место с результатом 73.440%. Победу одержала Изабель Верт из Германии на Дон Джонсоне (77.600%), на втором месте Катрин Дюфор из Дании на Аттерапгардс Кассиди (76.820%), тройку замкнула ещё одна датчанка - Анна Каспржак на Донпериньоне (73.560%).
На следующий день Меркулова на Мистере Иксе заняла пятое призовое место в КЮРе Большого приза с результатом 76.800%. Как и накануне, победила Изабельт Верт на Дон Джонсоне (81.275%), на втором месте датчанка Катрин Дюфор на Аттерапгардс Кассиди (80.775%), на третьем - Анна Каспржак из Дании на Донпериньоне (78.700%). Четвёртым финишировал швед Патрик Киттель на Деже (77.375%), - сообщает сайт Федерации конного спорта России.