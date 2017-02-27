Екатерина Хураськина, фото ФСПР

Екатерина Хураськина стала бронзовым призёром первого этапа Кубка мира по современному пятиборью

Первый этап Кубка мира по современному пятиборью финишировал в Лос-Анджелесе (США).





Российская спортсменка Екатерина Хураськина завоевала бронзовую награду личного женского турнира, набрав по результатам плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) сумму 1333 очка. Победительницей этапа стала Лена Шёнеборн из Германии с 1346 очками, второй финишировала Кэйт Френч из Великобритании (1335). На четвёртом месте японка Нацуми Томонага (1326), на пятом - россиянка Гульназ Губайдуллина (1316), на шестом - турчанка Илке Озъюксель (1307), на седьмом - россиянка Алисэ Фахрутдинова (1302). Ещё одна российская пятиборка - Анна Буряк финишировала 17-й (1255).



