27.02.2017 21:36
Екатерина Хураськина, фото ФСПР
Екатерина Хураськина стала бронзовым призёром первого этапа Кубка мира по современному пятиборью
Российская спортсменка Екатерина Хураськина завоевала бронзовую награду личного женского турнира, набрав по результатам плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) сумму 1333 очка. Победительницей этапа стала Лена Шёнеборн из Германии с 1346 очками, второй финишировала Кэйт Френч из Великобритании (1335). На четвёртом месте японка Нацуми Томонага (1326), на пятом - россиянка Гульназ Губайдуллина (1316), на шестом - турчанка Илке Озъюксель (1307), на седьмом - россиянка Алисэ Фахрутдинова (1302). Ещё одна российская пятиборка - Анна Буряк финишировала 17-й (1255).
Победу в смешанной эстафете одержала сборная Южной Кореи в составе Чжун Чжинхва и Ян Су Чжин с результатом 1383 очка. Серебряными призёрами стали Тайшу Сато и Айюму Сайто из Японии (1371), бронзу выиграли Владислав Сухарев и Елена Потапенко из Казахстана (1357). Четвёртыми финишировали британцы Майлз Пиллэйдж и Джессика Варли (1343), пятыми - Анна Малышевска и Шимон Стаскевич из Польши (1332), шестыми - американцы Натан Шримшер и Саманта Ахтерберг (1317).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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