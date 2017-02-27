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27.02.2017 21:36
Екатерина Хураськина, фото ФСПР
Екатерина Хураськина стала бронзовым призёром первого этапа Кубка мира по современному пятиборью
Первый этап Кубка мира по современному пятиборью финишировал в Лос-Анджелесе (США). 

Российская спортсменка Екатерина Хураськина завоевала бронзовую награду личного женского турнира, набрав по результатам плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) сумму 1333 очка. Победительницей этапа стала Лена Шёнеборн из Германии с 1346 очками, второй финишировала Кэйт Френч из Великобритании (1335). На четвёртом месте японка Нацуми Томонага (1326), на пятом - россиянка Гульназ Губайдуллина (1316), на шестом - турчанка Илке Озъюксель (1307), на седьмом - россиянка Алисэ Фахрутдинова (1302). Ещё одна российская пятиборка - Анна Буряк финишировала 17-й (1255). 

Победу в смешанной эстафете одержала сборная Южной Кореи в составе Чжун Чжинхва и Ян Су Чжин с результатом 1383 очка. Серебряными призёрами стали Тайшу Сато и Айюму Сайто из Японии (1371), бронзу выиграли Владислав Сухарев и Елена Потапенко из Казахстана (1357). Четвёртыми финишировали британцы Майлз Пиллэйдж и Джессика Варли (1343), пятыми - Анна Малышевска и Шимон Стаскевич из Польши (1332), шестыми - американцы Натан Шримшер и Саманта Ахтерберг (1317). 
Города:
Лос-Анджелес
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/27/110085.html
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