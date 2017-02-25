Александр Лесун, фото ФСПР

Александр Лесун завоевал бронзу на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью

Первые награды разыграны на стартовом этапе Кубка мира по современному пятиборью, проходящем в Лос-Анджелесе (США).





Олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун стал бронзовым призёром мужского турнира, набрав по сумме плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) 1419 очков. После трёх видов Лесун возглавлял турнирную таблицу, но в комбайне лидера нашей команды опередили венгр Бенце Деметер, набравший 1450 очков, и украинец Павел Тимощенко (1445). Егор Пучкаревский занял шестое место (1408), Данил Калимуллин - восьмое (1398), Илья Фролов досрочно завершил соревнования из-за травмы, полученной в фехтовании, и стал в итоговом протоколе 36-м (286).



