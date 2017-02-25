Александр Лесун завоевал бронзу на первом этапе Кубка мира по современному пятиборью
Первые награды разыграны на стартовом этапе Кубка мира по современному пятиборью, проходящем в Лос-Анджелесе (США).
Олимпийский чемпион россиянин Александр Лесун стал бронзовым призёром мужского турнира, набрав по сумме плавания, фехтования, конкура и комбайна (бег + стрельба) 1419 очков. После трёх видов Лесун возглавлял турнирную таблицу, но в комбайне лидера нашей команды опередили венгр Бенце Деметер, набравший 1450 очков, и украинец Павел Тимощенко (1445). Егор Пучкаревский занял шестое место (1408), Данил Калимуллин - восьмое (1398), Илья Фролов досрочно завершил соревнования из-за травмы, полученной в фехтовании, и стал в итоговом протоколе 36-м (286).
В женском турнире состоялась квалификация. Все четыре российские пятиборки завоевали путёвки в финал. Анна Буряк заняла второе место в группе A, набрав 981 очко и установив при этом мировой рекорд в фехтовании - 24 победы в 26 поединках принесли лидеру нашей женской команды 298 очков. Гульназ Губайдуллина квалифицировалась с восьмого места в группе A (965 очков). Из группы B восьмой вышла в финал Екатерина Хураськина (982), 14-й - Алисэ Фахрутдинова (967).