Изменения на трибунах турецкой трассы Формулы 1

Гран При Турции 15 ноября 2020 года пройдет без зрителей. Всего два этапа Формулы 1, в нынешнем сезоне, прошли в присутствие болельщиков.

Снова пандемия вносит коррективы

На средину ноября в Формуле 1 запланирован Гран При Турции. Еще в сентябре организаторами была открыта продажа зрительских билетов для будущего события. За несколько недель их было продано более сорока тысяч. Такой ажиотаж вызвала их рекордно низкая стоимость – всего 300 руб. или 30 турецких лир.





Изменения на трибунах турецкой трассы

Но 5.10 2020 года было объявлено о том, что гонка на стамбульской трассе пройдет без зрителей. Эта неприятная новость вызвана ситуацией с короновирусом. Увеличение числа заболеваний в стране, и в мире в целом, вынудило правительство принять такое не популярное решение.

Исключение из сложившейся ситуации

К сожалению, следует отметить, что в этом году всего лишь 2 этапа Формулы 1 прошли с частично заполненными трибунами. Так, в Муджелло (итальянская гоночная трасса в Скарперии-э-Сан-Пьеро, Тоскана) ежедневно пускали на зрительские места приблизительно три тысячи болельщиков. Тогда как Российская Федерация организовала полноценный праздник для зрителей. Формулу 1, на данном этапе, с массой эмоций, смотрели 30 тысяч человек. Гоночный уик-энд в Олимпийском парке стал пока единственным полномасштабным зрелищем нынешнего события. Оперативный штаб подготовки и проведения соревнований в Сочи работал в круглосуточном режиме еще с 24 сентября, по дату завершения этапа, включительно. Организаторы старались обеспечить оптимальные условия проведения состязаний в создавшейся ситуации. Многие другие новости Ангарска на сайте для всех пользователей.



