Гран При Турции 15 ноября 2020 года пройдет без
зрителей. Всего два этапа Формулы 1, в нынешнем сезоне, прошли в присутствие
болельщиков.
Снова пандемия вносит коррективы
На
средину ноября в Формуле 1
запланирован Гран При Турции. Еще в сентябре организаторами была открыта
продажа зрительских билетов для будущего события. За несколько недель их было
продано более сорока тысяч. Такой ажиотаж вызвала их рекордно низкая стоимость
– всего 300 руб. или 30 турецких лир.
Изменения на трибунах турецкой трассы
Но
5.10 2020 года было объявлено о том, что гонка на стамбульской трассе пройдет без
зрителей. Эта неприятная новость вызвана ситуацией с короновирусом. Увеличение
числа заболеваний в стране, и в мире в целом, вынудило правительство принять
такое не популярное решение.
Исключение из сложившейся ситуации
К
сожалению, следует отметить, что в этом году всего лишь 2 этапа Формулы 1
прошли с частично заполненными трибунами. Так, в Муджелло (итальянская
гоночная трасса в Скарперии-э-Сан-Пьеро, Тоскана) ежедневно пускали на
зрительские места приблизительно три тысячи болельщиков. Тогда как Российская
Федерация организовала полноценный праздник для зрителей. Формулу 1, на данном
этапе, с массой эмоций, смотрели 30 тысяч человек. Гоночный уик-энд в Олимпийском
парке стал пока единственным полномасштабным зрелищем нынешнего события.
Оперативный штаб подготовки и проведения соревнований в Сочи работал в круглосуточном
режиме еще с 24 сентября, по дату завершения этапа, включительно. Организаторы
старались обеспечить оптимальные условия проведения состязаний в создавшейся
ситуации. Многие другие новости Ангарска
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