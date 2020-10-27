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27.10.2020 20:50
Фото Министерство физической культуры и спорта Московской области
В Люберцах установили рекорд России и мира по силовому экстриму
14 октября в Люберцах (Московская область) Сергей Агаджанян установил российский и мировой рекорды.

Экстремал, сидя на покрышке, за 64 секунды отбуксировал руками эвакуатор MAN весом 41 тонну на расстояние 12,5 метра. Это достижение превысило предыдущий рекорд почти в два раза.


Фото Министерство физической культуры и спорта Московской области

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков: «Подмосковье – территория новых рекордов и достижений. Сергей Агаджанян снова смог удивить всех и установить рекорд России и мира. В регионе появился новый спортсмен-экстремал, за достижениями которого следит вся страна. Это серьёзный шаг к продвижению и развитию силового экстрима».
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/10/27/111470.html
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