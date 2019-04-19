Украинец Алексей Новиков стал победителем силового экстрима на турнире Arnold Classic South America
Украинский спортсмен Алексей Новиков выиграл соревнования по силовому экстриму в рамках фестиваля бодибилдинга Arnold Classic South America, который проходил с 12 по 14 апреля в Бразилии. Россиянин Михаил Шивляков занял шестое место.
1. Алексей Новиков (Украина)
2. Матуеш Киелишковски (Польша)
3. Рауно Хейнла (Эстония)
4. Матиаж Бельсак (Словения)
5. Джерри Притчетт (США)
6. Михаил Шивляков (Россия)