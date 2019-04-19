Новости Украинец Алексей Новиков стал победителем силового экстрима на турнире Arnold Classic South America Украинский спортсмен Алексей Новиков выиграл соревнования по силовому экстриму в рамках фестиваля бодибилдинга Arnold Classic South America, который проходил с 12 по 14 апреля в Бразилии. Россиянин Михаил Шивляков занял шестое место.

1. Алексей Новиков (Украина) 2. Матуеш Киелишковски (Польша) 3. Рауно Хейнла (Эстония) 4. Матиаж Бельсак (Словения) 5. Джерри Притчетт (США) 6. Михаил Шивляков (Россия) Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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