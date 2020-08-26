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26.08.2020 14:14
Фото hellride.ru
В Пензе состоится Чемпионат России по ВМХ-рейсу
С 27 по 29 августа на пензенском велотреке «Сатурн» состоится чемпионат России по велосипедному спорту BMX в дисциплине "рейс".

В соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Пензы, Омска, Брянска, Краснодарского края, республик Удмуртия и Мордовия. В числе участников — лидеры сборной команды России по BMX, победители и призеры различных международных соревнований: Ярослава Бондаренко, Наталья Суворова, Наталья Афремова, Евгений Клещенко, Александр Катышев, Борис Пономарев, победители Юношеских Олимпийских игр 2018 г. Варвара Овчинникова и Илья Бескровный.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
27 августа — официальная тренировка, гонка на время
28 августа — гонка «Классик»
29 августа — гонка «Эстафета»

В пятницу 28 августа сильнейшие гонщики России в возрастной категории мужчины (элита) и возрастной категории женщины (элита) сразятся в борьбе за чемпионский титул в гонке «Классик». 

За победу в национальном чемпионате гонщики получат чемпионские майки, рейтинговые очки. По результатам соревнований будет сформирована основная часть сборной команды России по велосипедному спорту (BMX) на 2021 год.

Регламент проведения гонки "Классик": Квалификационные заезды в 3 раунда (мужчины, женщины), полуфинальные заезды в 1 раунд (мужчины), финальный заезд (женщины, мужчины). 
Перерыв между раундами: 15-20 мин.
Общее количество участников: 40 человек (25 мужчин, 15 женщин).
Основные технические показатели трассы: длина 372 метра, высота стартовой горы 3 метра, 17 препятствий, 3 виража.

По информации пресс-службы Федерации велосипедного спорта России.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/08/26/111440.html
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