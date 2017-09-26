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26.09.2017 08:55
Фото Федерация велосипедного спорта России
Определились главные претенденты на попадание в олимпийскую сборную по BMX-фристайлу
С 23 по 24 сентября 2017 года в Сочи проходил чемпионат России по ВМХ-фристайлу. В течение двух дней на трех разных площадках города – от Олимпийского парка до Розы Хутор – спортсмены состязались и в дисциплинах: BMX Flatland , BMX Dirt,  BMX Ramp  и BMX Street. 

По правилам чемпионата у райдеров было две квалификационные попытки, в которых за минуту необходимо было продемонстрировать индивидуальную технику и стиль исполнения трюков. Лучшая попытка каждого спортсмена шла в зачёт. По итогам соревнований места распределились следующим образом: 

BMX Park:
1 место – Ирек Ризаев (Казань)
2 место – Константин Андреев (Санкт-Петербург)
3 место – Павел Терентьев (Санкт-Петербург)

BMX Street:
1 место – Артем Агарков (Московская область)
2 место – Глеб Киселев (Краснодарский край)
3 место – Константин Андреев (Санкт-Петербург)

BMX Flatland:
1 место – Владимир Исаев (Новочеркасск)
2 место – Олег Ефимов (Красноярск)
3 место – Антон Коновальцев (Тюмень)

BMX Ramps:
1 место – Константин Андреев (Санкт-Петербург)
2 место – Ирек Ризаев (Казань)
3 место – Роман Хайрутдинов (Свердловская область)

BMX Dirt:
1 место – Сергей Симкин (Москва)
2 место – Ирек Ризаев (Казань)
3 место – Михаил Князев (Красноярск)

MTB Dirt:
1 место – Петр Андреев (Москва)
2 место – Иван Попов (Москва)
3 место – Дмитрий Грачев (Москва)

Весной этого года дисциплина BMX  Freestyle Park была включена в летнюю программу Олимпийских игр 2020 года. Титул чемпиона России в дисциплине Park  стал одним из главных критериев отбора в сборную страны, также будут учитываться победы на ведущих международных турнирах и личные награды.
Города:
Сочи, городской округ
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/09/26/110673.html
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