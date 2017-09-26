Фото Федерация велосипедного спорта России

Определились главные претенденты на попадание в олимпийскую сборную по BMX-фристайлу

С 23 по 24 сентября 2017 года в Сочи проходил чемпионат России по ВМХ-фристайлу. В течение двух дней на трех разных площадках города – от Олимпийского парка до Розы Хутор – спортсмены состязались и в дисциплинах: BMX Flatland , BMX Dirt, BMX Ramp и BMX Street.





По правилам чемпионата у райдеров было две квалификационные попытки, в которых за минуту необходимо было продемонстрировать индивидуальную технику и стиль исполнения трюков. Лучшая попытка каждого спортсмена шла в зачёт. По итогам соревнований места распределились следующим образом:





BMX Park:

1 место – Ирек Ризаев (Казань)

2 место – Константин Андреев (Санкт-Петербург)

3 место – Павел Терентьев (Санкт-Петербург)





BMX Street:

1 место – Артем Агарков (Московская область)

2 место – Глеб Киселев (Краснодарский край)

3 место – Константин Андреев (Санкт-Петербург)





BMX Flatland:

1 место – Владимир Исаев (Новочеркасск)

2 место – Олег Ефимов (Красноярск)

3 место – Антон Коновальцев (Тюмень)





BMX Ramps:

1 место – Константин Андреев (Санкт-Петербург)

2 место – Ирек Ризаев (Казань)

3 место – Роман Хайрутдинов (Свердловская область)





BMX Dirt:

1 место – Сергей Симкин (Москва)

2 место – Ирек Ризаев (Казань)

3 место – Михаил Князев (Красноярск)





MTB Dirt:

1 место – Петр Андреев (Москва)

2 место – Иван Попов (Москва)

3 место – Дмитрий Грачев (Москва)



