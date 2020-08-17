Фото РОО Спортивная Федерация Спорта Сверхлегкой Авиации ЛО

В Ленинградской области состоялся Чемпионат России по парапланерному спорту

С 8 по 16 августа в Ленинградской области прошел Чемпионат России по парапланерному спорту в дисциплине «параплан – полет парящий». В турнире приняли участие более 40 спортсменов, представляющих разные регионы РФ.





Среди мужчин золото завоевал Глеб Сухоцкий из Республики Крым. Вторым стал представитель Ленинградской области Алексей Коробков. Тройку призеров замкнул петербуржец Дмитрия Абдрашитова.





В женской части турнира чемпионом России стала Олеся Соколова из Московской области. Анастасия Зубкова и Марина Олексина, представляющие Ленинградскую область, завоевали серебро и бронзу соответственно.





Среди сборных команд регионов чемпионом страны стала команда Санкт-Петербурга. Серебро у сборной Москвы. Бронзу завоевали представители Ленинградской области.





За время соревнований было разыграно шесть заданий в различных погодных условиях. Седьмое задание было остановлено из-за сильного ветра. Победители были определены по результатам шестого дня Чемпионата.





В 2020 году Чемпионат России по парапланерному спорту впервые проходил на равнине – на территории Ленинградской области. Старты пилотов производились при помощи гидравлических лебёдок. Пилотам необходимо было набрать высоту 300-400 метров и пройти маршрут быстрее соперников.









Фото РОО Спортивная Федерация Спорта Сверхлегкой Авиации Ленинградской Области