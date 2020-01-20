В Санкт-Петербурге состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Европы по ножевому бою
18 января в Санкт-Петербурге состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Европы по ножевому бою, который пройдет 15 февраля в Таллине (Эстония). Спортсмены соревновались в семи категориях, а победители из каждой категории получат полное финансирование участия в Кубке Европы.
Фото РСБИ
Категория PRO
1 место - Дмитрий Марикуца
2 место - Алексей Богданов
3 место - Роман Готлиб
Категория до 175
1 место – Роман Готлиб
2 место – Дмитрий Захидов
3 место – Кирилл Попов
Категория до 185
1 место – Руслан Мухаметдинов
2 место – Александр Комиссаров
3 место – Андрей Васильков
Категория Новички
1 место – Кирилл Попов
2 место - Филипп Петров
Категория Женщины
1 место – Ирина Рахнова
2 место - Светлана Сенькив
3 место – Ольга Родригес-Наварро
Категория Ветераны
1 место – Алексей Богданов
2 место – Андрей Васильков
3 место – Сергей Круглов
Категория Абсолют
1 место - Дмитрий Марикуца
2 место – Александр Гриб
3 место – Алексей Богданов