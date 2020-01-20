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20.01.2020 11:57
Фото РСБИ
В Санкт-Петербурге состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Европы по ножевому бою
18 января в Санкт-Петербурге состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Европы по ножевому бою, который пройдет 15 февраля в Таллине (Эстония). Спортсмены соревновались в семи категориях, а победители из каждой категории получат полное финансирование участия в Кубке Европы.

Фото РСБИ
Фото РСБИ

Категория PRO
1 место - Дмитрий Марикуца
2 место - Алексей Богданов
3 место - Роман Готлиб

Категория до 175
1 место – Роман Готлиб
2 место – Дмитрий Захидов
3 место – Кирилл Попов

Категория до 185
1 место – Руслан Мухаметдинов
2 место – Александр Комиссаров
3 место – Андрей Васильков

Категория Новички
1 место – Кирилл Попов
2 место -  Филипп Петров

Категория Женщины
1 место – Ирина Рахнова
2 место -  Светлана Сенькив
3 место – Ольга Родригес-Наварро

Категория Ветераны
1 место – Алексей Богданов
2 место – Андрей Васильков
3 место – Сергей Круглов

Категория Абсолют
1 место -  Дмитрий Марикуца
2 место – Александр Гриб
3 место – Алексей Богданов
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2020/01/20/111355.html
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