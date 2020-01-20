Новости Фото РСБИ В Санкт-Петербурге состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Европы по ножевому бою 18 января в Санкт-Петербурге состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Европы по ножевому бою, который пройдет 15 февраля в Таллине (Эстония). Спортсмены соревновались в семи категориях, а победители из каждой категории получат полное финансирование участия в Кубке Европы.



Фото РСБИ

Категория PRO 1 место - Дмитрий Марикуца 2 место - Алексей Богданов 3 место - Роман Готлиб

Категория до 175 1 место – Роман Готлиб 2 место – Дмитрий Захидов 3 место – Кирилл Попов

Категория до 185 1 место – Руслан Мухаметдинов 2 место – Александр Комиссаров 3 место – Андрей Васильков

Категория Новички 1 место – Кирилл Попов 2 место - Филипп Петров

Категория Женщины 1 место – Ирина Рахнова 2 место - Светлана Сенькив 3 место – Ольга Родригес-Наварро

Категория Ветераны 1 место – Алексей Богданов 2 место – Андрей Васильков 3 место – Сергей Круглов

Категория Абсолют 1 место - Дмитрий Марикуца 2 место – Александр Гриб 3 место – Алексей Богданов Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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