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10.12.2019 00:03
Россияне стали триумфаторами международного турнира по спортивному метанию ножа
Российские спортсмены завоевали весь пьедестал почета на международном турнире по спортивному метанию ножа, который проходил с 22 по 24 ноября в Краснодарском крае. В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов-метателей из 18 стран мира (Россия, Сирия, Ливия, Индия, Украина, Латвия, Эстония, Таджикистан и др.), которые соревновались на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров.

В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов-метателей из 18 стран мира (Россия, Сирия, Ливия, Индия, Украина, Латвия, Эстония, Таджикистан и др.), которые соревновались на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров.

Победителями турнира стали:

Женщины:

Дистанция 3 метра - Силантьева Елена, Россия (550 баллов).

Дистанция 5 метров – Шляк Ольга, Россия (485 баллов).

Дистанция 7 метров - Силантьева Елена, Россия (390 баллов).


 Мужчины:

 Дистанция 5 метров – Зеленцов Алексей, Россия (515 баллов).

Дистанция 7 метров – Яковлев Андрей, Россия (425 баллов).

Дистанция 9 метров – Турчин Владимир, Россия (335 баллов).
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/12/10/111321.html
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