Россияне стали триумфаторами международного турнира по спортивному метанию ножа

Российские спортсмены завоевали весь пьедестал почета на международном турнире по спортивному метанию ножа, который проходил с 22 по 24 ноября в Краснодарском крае. В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов-метателей из 18 стран мира (Россия, Сирия, Ливия, Индия, Украина, Латвия, Эстония, Таджикистан и др.), которые соревновались на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров.





В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов-метателей из 18 стран мира (Россия, Сирия, Ливия, Индия, Украина, Латвия, Эстония, Таджикистан и др.), которые соревновались на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров.





Победителями турнира стали:





Женщины:





Дистанция 3 метра - Силантьева Елена, Россия (550 баллов).





Дистанция 5 метров – Шляк Ольга, Россия (485 баллов).





Дистанция 7 метров - Силантьева Елена, Россия (390 баллов).









Мужчины:





Дистанция 5 метров – Зеленцов Алексей, Россия (515 баллов).





Дистанция 7 метров – Яковлев Андрей, Россия (425 баллов).



