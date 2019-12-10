Российские спортсмены завоевали весь пьедестал почета на международном турнире по спортивному метанию ножа, который проходил с 22 по 24 ноября в Краснодарском крае. В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов-метателей из 18 стран мира (Россия, Сирия, Ливия, Индия, Украина, Латвия, Эстония, Таджикистан и др.), которые соревновались на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров.
В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов-метателей из 18 стран мира (Россия, Сирия, Ливия, Индия, Украина, Латвия, Эстония, Таджикистан и др.), которые соревновались на дистанциях 3, 5, 7 и 9 метров.
Победителями турнира стали:
Женщины:
Дистанция 3 метра - Силантьева Елена, Россия (550 баллов).
Дистанция 5 метров – Шляк Ольга, Россия (485 баллов).
Дистанция 7 метров - Силантьева Елена, Россия (390 баллов).
Мужчины:
Дистанция 5 метров – Зеленцов Алексей, Россия (515 баллов).
Дистанция 7 метров – Яковлев Андрей, Россия (425 баллов).
Дистанция 9 метров – Турчин Владимир, Россия (335 баллов).