Анатолий Тимощук помог питерскому «АЖИО ФМ» стать одним из лидеров Балтийской футзальной лиги
В Балтийской футзальной лиге завершились матчи второго тура сезона 2019/2020. Единственная российская команда в турнире, «АЖИО ФМ» из Санкт-Петербурга, принимала на своей площадке эстонскую FC Narva United.
«АЖИО ФМ» и FC
Narva United
хорошо знакомы друг другу и не раз встречались на паркете. В этом матче
питерскую команду усилил капитан Анатолий Тимощук, а вот FC Narva
United была обескровлена отсутствием одного из лидеров
Александра Миронова и главного тренера Михаила Романова. Хозяева с первых минут
взяли инициативу в своих руки, и нарвитянам приходилось ловить удачу на
контратаках. Закономерный итог – 10:3 в пользу «волков». В составе победителей
дубль оформил Павел Фицев, по разу отличились Андрей Андреев, Леонид Егоров,
Роман Ананьев, Кирилл Осиновский, Андрей Павлов, также свой счет забитых в БФЛ
голов открыл Анатолий Тимощук. У FC Narva United
в этот вечер отметились Сергей Шилков, Виталий Кутузов, Станислав Быстров, а
Эдуард Бадэр забил гол в свои ворота. Питерец Андрей Павлов признан лучшим
игроком матча.
После двух туров «АЖИО ФМ» имеет в своем
активе шесть очков и уступает первую строчку в турнирной таблице минской
«Столице» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.
В следующем матче Балтийской футзальной лиге «АЖИО ФМ» и «Столица» встретятся в очном противостоянии. Поединок пройдет
14 декабря в комплексе «Уручье» (Минск).
Капитан
МФК «АЖИО ФМ» Анатолий Тимощук: «Хорошая
игра, хороший счет, хорошая самоотдача. Самое главное порадовали болельщиков, которых сегодня, я думаю, было
достаточно для первой домашней игры. Желательно, чтобы были полные трибуны. Но,
я думаю, при таком уровне футзала и уровне организации болельщик будет
приходить, будет подтягиваться».
Менеджер FC Narva United Александр Дмитриев: «Видно, что разница
есть в уровне команд, есть, над чем работать. В целом, будем делать выводы,
будем расти. Классная арена, классная обстановка, много болельщиков, радует,
что много детей. На самом деле, атмосфера праздника классная, спасибо»!
Балтийская футзальная лига (Baltic futsal
league)
– уникальный проект, первый в странах Балтии международный турнир по футзалу.
Участниками лиги стали восемь команд: FC
Cosmos и Narva United из
Эстонии, FC Petrow и TFK Rezekne из Латвии, Gargzdu Pramogos и FK Vytis из Литвы, МФК АЖИО
ФМ и МФК Столица из Беларуси.
Проект нацелен на сближение стран в
стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в регионе.
Отметим, что лига стартовала в период футзального бума в Балтийском регионе – в
сентябре 2019 года в Латвии прошел чемпионат Европы U-19, а в 2020 году Литва
примет чемпионат мира.