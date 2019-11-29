Анатолий Тимощук помог питерскому «АЖИО ФМ» стать одним из лидеров Балтийской футзальной лиги

В Балтийской футзальной лиге завершились матчи второго тура сезона 2019/2020. Единственная российская команда в турнире, «АЖИО ФМ» из Санкт-Петербурга, принимала на своей площадке эстонскую FC Narva United.

«АЖИО ФМ» и FC Narva United хорошо знакомы друг другу и не раз встречались на паркете. В этом матче питерскую команду усилил капитан Анатолий Тимощук, а вот FC Narva United была обескровлена отсутствием одного из лидеров Александра Миронова и главного тренера Михаила Романова. Хозяева с первых минут взяли инициативу в своих руки, и нарвитянам приходилось ловить удачу на контратаках. Закономерный итог – 10:3 в пользу «волков». В составе победителей дубль оформил Павел Фицев, по разу отличились Андрей Андреев, Леонид Егоров, Роман Ананьев, Кирилл Осиновский, Андрей Павлов, также свой счет забитых в БФЛ голов открыл Анатолий Тимощук. У FC Narva United в этот вечер отметились Сергей Шилков, Виталий Кутузов, Станислав Быстров, а Эдуард Бадэр забил гол в свои ворота. Питерец Андрей Павлов признан лучшим игроком матча.





После двух туров «АЖИО ФМ» имеет в своем активе шесть очков и уступает первую строчку в турнирной таблице минской «Столице» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей.

В следующем матче Балтийской футзальной лиге «АЖИО ФМ» и «Столица» встретятся в очном противостоянии. Поединок пройдет 14 декабря в комплексе «Уручье» (Минск).

Капитан МФК «АЖИО ФМ» Анатолий Тимощук: «Хорошая игра, хороший счет, хорошая самоотдача. Самое главное порадовали болельщиков, которых сегодня, я думаю, было достаточно для первой домашней игры. Желательно, чтобы были полные трибуны. Но, я думаю, при таком уровне футзала и уровне организации болельщик будет приходить, будет подтягиваться».

Менеджер FC Narva United Александр Дмитриев: «Видно, что разница есть в уровне команд, есть, над чем работать. В целом, будем делать выводы, будем расти. Классная арена, классная обстановка, много болельщиков, радует, что много детей. На самом деле, атмосфера праздника классная, спасибо»!

Балтийская футзальная лига (Baltic futsal league) – уникальный проект, первый в странах Балтии международный турнир по футзалу. Участниками лиги стали восемь команд: FC Cosmos и Narva United из Эстонии, FC Petrow и TFK Rezekne из Латвии, Gargzdu Pramogos и FK Vytis из Литвы, МФК АЖИО ФМ и МФК Столица из Беларуси.

Проект нацелен на сближение стран в стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в регионе. Отметим, что лига стартовала в период футзального бума в Балтийском регионе – в сентябре 2019 года в Латвии прошел чемпионат Европы U-19, а в 2020 году Литва примет чемпионат мира.