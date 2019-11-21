Новости Иайдо, фото budoclub.ru Россияне завоевали две медали на чемпионате Европы по иайдо Российские спортсмены завоевали две награды на 26-м чемпионате Европы по иайдо, который проходил в греческих Афинах.

Бузяков Артём и Артемьева Наталья стали обладателями серебряных медалей в личных соревнованиях. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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