ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Кендо
Бадминтон
Муай тай
Самбо
Все виды спорта
(201)
Архивы
Реклама
Кендо
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
21.11.2019 22:58
Иайдо, фото budoclub.ru
Россияне завоевали две медали на чемпионате Европы по иайдо
Российские спортсмены завоевали две награды на 26-м чемпионате Европы по иайдо, который проходил в греческих Афинах.
Бузяков Артём и Артемьева Наталья стали обладателями серебряных медалей в личных соревнованиях.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/21/111316.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
21.11.2019 22:58
Россияне завоевали две медали на чемпионате Европы по иайдо
08.01.2017 09:40
4-й Кубок Русско-Японской Дружбы по кендо состоялся в Москве
13.11.2013 11:11
Японские кендоисты заняли первое общекомандное место на Всемирных Иг
11.03.2013 16:12
Министерство спорта официально признало кендо видом спорта
14.02.2011 13:10
Предварительный календарь соревнований сезона-2011
17.01.2009 11:18
Уехара проведет семинар в Подольске
20.12.2007 18:12
10 лет Федерации Кэндо Санкт-Петербурга
Все новости
Сюжеты
В России
.
Всемирные игры боевых искусств 2013
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
13.11.2013 10:37
Фото
.
Кендо. Всемирные Игры Боевых Искусств 2013
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail:
inbox@sportcom.ru
Новости партнёров