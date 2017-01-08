24 и 25 декабря в Москве прошёл семинар под руководством Суми Масатакэ-сэнсэя (8-й дан, ханси) и 4-й Кубок Русско-Японской Дружбы по Кендо. На мероприятии было более ста пятидесяти участников из 12 регионов, включая Крым.
Категория 7-10 лет:
1 место Бочарова Кассандра
2 место Зверев Александр
3 место Сигал Ана1толий
3 место Карташев Максим
FS Сегаль Дарья
Категория 11-14 лет:
1 место Пименов Кирилл
2 место Лялякин Даниил
3 место Киченко Максим
3 место Чмерева Анастасия
Категория 15-17 лет :
1 место Савлуков Алексей
2 место Зуб Максим
3 место Овечкин Александр
3 место Прокофьева Софья
FS Овечкин Александр
Женское первенство:
1 место Степанова Наталья
2 место Зимина Олеся
3 место Григорьева Инга
3 место Щекотурова Марина