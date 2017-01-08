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08.01.2017 09:40
4-й Кубок Русско-Японской Дружбы по кендо состоялся в Москве
24 и 25 декабря в Москве прошёл семинар под руководством Суми Масатакэ-сэнсэя (8-й дан, ханси) и 4-й Кубок Русско-Японской Дружбы по Кендо. На мероприятии было более ста пятидесяти участников из 12 регионов, включая Крым.

Категория 7-10 лет:
1 место Бочарова Кассандра
2 место Зверев Александр
3 место Сигал Ана1толий
3 место Карташев Максим

FS Сегаль Дарья

Категория 11-14 лет:
1 место Пименов Кирилл
2 место Лялякин Даниил
3 место Киченко Максим
3 место Чмерева Анастасия

Категория 15-17 лет :
1 место Савлуков Алексей
2 место Зуб Максим
3 место Овечкин Александр
3 место Прокофьева Софья

FS Овечкин Александр

Женское первенство:
1 место Степанова Наталья
2 место Зимина Олеся
3 место Григорьева Инга
3 место Щекотурова Марина
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/08/109900.html
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