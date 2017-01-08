Новости 4-й Кубок Русско-Японской Дружбы по кендо состоялся в Москве 24 и 25 декабря в Москве прошёл семинар под руководством Суми Масатакэ-сэнсэя (8-й дан, ханси) и 4-й Кубок Русско-Японской Дружбы по Кендо. На мероприятии было более ста пятидесяти участников из 12 регионов, включая Крым.

Категория 7-10 лет: 1 место Бочарова Кассандра 2 место Зверев Александр 3 место Сигал Ана1толий 3 место Карташев Максим

FS Сегаль Дарья

Категория 11-14 лет: 1 место Пименов Кирилл 2 место Лялякин Даниил 3 место Киченко Максим 3 место Чмерева Анастасия

Категория 15-17 лет : 1 место Савлуков Алексей 2 место Зуб Максим 3 место Овечкин Александр 3 место Прокофьева Софья

FS Овечкин Александр

Женское первенство: 1 место Степанова Наталья 2 место Зимина Олеся 3 место Григорьева Инга 3 место Щекотурова Марина Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

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