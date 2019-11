Новости Состоялся первый тур Балтийской футзальной лиги Старт Балтийской футзальной лиги - уже не просто слова, это уже реальность. Состоялись первые матчи уникального футзального проекта.

18 октября в Риге FC Petrow уступил литовскому FC Vytis co счетом 4:7. В составе победителей авторами забитых голов стали Дйвидас Реймарис (2), Леандриньо (2), Исаак Дос Сантос (2) и Харри Медино, у рижан отличились Матисс Бабрис (2), Максим Сень и Микс Бабрис. Лучшим игроком матча признан Леандриньо из FC Vytis. Перед матчем состоялась торжественная церемония открытия с участием исполнительного директора BFL Бориса Шипунова, председателя правления Латвийской Федерации футзала Вадима Лашенко и других официальных лиц.





Днем позже в эстонской Кехра FC Cosmos со счетом 1:3 проиграл MFC AGIO-FM из Санкт-Петербурга. В составе российской команды голы забили Алексей Зотов, Артем Комашко и Александр Катанэ. У «космонавтов» автором единственного мяча стал Костыгин. Man of the match — Павел Фицев из MFC AGIO-F M.





20 октября на площадке в Лудзе встречались латвийский TFK Rezekne и FC Narva United из Эстонии. В драматичной борьбе победу со счетом 4:2 одержали гости. У победителей отличились Александр Ульяшев, сергей Шилков, Николай Пулкиннен, гол в свои ворота забил Григорий Цветков. В составе TFK Rezekne забитыми мячами отметились Виталий Агулс и Эгил Егоров. Лучшим игроком матча стал Александр Миронов из FC Narva United.



И заключительный матч первого тура состоялся 2 ноября в Минске (Беларусь), где местная "Столица" переиграла литовскую команду Garzdu Pramogos со счетом 7:1. В составе победителей отличились Александр Чибисов, Олег Горбенко (2), Михаил Грицына (3) и Руслан Лазюк. Автором единственного гола литовской команды стал Aurimas Skurdelis. Михаил Грицына, оформивший хет-трик, был признан лучшим игроком матча.





Таким образом, MFC Stalitsa возглавляет турнирную таблицу, FK Vytis идёт вторым, на третьем месте MFC AGIO FM.

Матчи второго тура: 15 ноября FK Vytis — TFK Rezekne 16 ноября MFC AGIO FM — FC Narva United 17 ноября Gargzdu Pramogos — FC Petrow 29 ноября FC Cosmos — FC Stalitsa Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/11/04/111309.html