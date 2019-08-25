Наталья Гемперле, фото https://twitter.com/MosCompass/status/995661845846478855

Россиянки выиграли две бронзовые медали чемпионата мира по спортивному ориентированию

Российские спортсменки стали обладательницами бронзовых наград чемпионата мира по спортивному ориентированию, который проходил с 12 по 17 августа 2019 года в Швеции.





На средней дистанции в индивидуальном зачете медаль в копилку национальной команды принесла Наталья Гемперле.





Вторую бронзу завоевало эстафетное трио в составе Анастасии Рудной, Татьяны Рябкиной и Натальи Гемперле.



