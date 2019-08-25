25.08.2019 21:51
Наталья Гемперле, фото https://twitter.com/MosCompass/status/995661845846478855
Россиянки выиграли две бронзовые медали чемпионата мира по спортивному ориентированию
Российские спортсменки стали обладательницами бронзовых наград чемпионата мира по спортивному ориентированию, который проходил с 12 по 17 августа 2019 года в Швеции.
На средней дистанции в индивидуальном зачете медаль в копилку национальной команды принесла Наталья Гемперле.
Вторую бронзу завоевало эстафетное трио в составе Анастасии Рудной, Татьяны Рябкиной и Натальи Гемперле.
Победителями общего зачета чемпионата мира стали хозяйки турнира шведки. Россиянки заняли четвертое место.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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