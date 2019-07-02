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02.07.2019 14:17
https://rufso.ru
Во Владимире пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
С 15 по 19 августа 2019 года во Владимире будут проходить Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины, спринт). 

В зачет Кубка России пойдут соревнования в дисциплинах кросс - спринт, кросс - эстафета среди мужчин и женщин старше 21 года.

Всероссийские соревнования будут проводиться в дисциплинах кросс - эстафета, кросс - спринт и Кросс – спринт – общий старт.

Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/02/111256.html
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