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Во Владимире пройдут Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию

С 15 по 19 августа 2019 года во Владимире будут проходить Кубок России и Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины, спринт).





В зачет Кубка России пойдут соревнования в дисциплинах кросс - спринт, кросс - эстафета среди мужчин и женщин старше 21 года.





Всероссийские соревнования будут проводиться в дисциплинах кросс - эстафета, кросс - спринт и Кросс – спринт – общий старт.



