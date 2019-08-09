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09.08.2019 11:43
Матчи Baltic Futsal League зрители увидят благодаря прямым трансляциям InStat
Baltic Futsal League и InStat подписали договор о сотрудничестве, по которому все матчи турнира будут показаны в прямом эфире с комментаторами и единым графическим оформлением. На каждой игре Baltic Cup 2019.Narva и лиги сезона 2019/2020 будет работать съемочная бригада с четырьмя камерами. По ходу матча зрители увидят повторы самых зрелищных моментов, статистические данные, которые обновляются в реальном времени, и флэш-интервью, а после завершения матча InStat подготовит видеонарезку с ключевыми эпизодами игры.



«Сотрудничество с такой компанией, как InStat, позволяет лиге предоставлять зрителям высококачественный продукт – отличную картинку, повторы, статистику по каждому матчу и по каждому игроку. Кроме того, для нас очень важно создать максимум комфорта как для зрителей, которые не смогли присутствовать на матче, так и для тех, кто захочет вновь насладиться захватывающими моментами футзальных баталий!» – отметил исполнительный директор Baltic Futsal League Борис Шипунов.

«InStat TV - это молодое, но многообещающее направление работы нашей компании. Как бродкастер мы существуем чуть больше года, но у нас уже есть немалый опыт. Мы успешно провели прошлый сезон с ФНЛ, существенно увеличив аудиторию и позволив лиге привлечь новых спонсоров и партнеров. Также InStat транслировал плей-офф Суперлиги по футзалу. Поэтому у нас есть все ресурсы, чтобы сделать трансляцию Baltic Cup 2019 и Baltic Futsal League качественной и максимально интересной», – сказал основатель компании InStat Александр Иванский. 

Baltic Futsal League (Балтийская футзальная лига) – первый в прибалтийском регионе международный турнир по футзалу. Участниками лиги станут восемь команд из Эстонии, Литвы, Латвии и России. Проект нацелен на сближение стран в стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в Прибалтике. 

InStat TV – новое направление развития спортивной аналитической компании InStat. Компания работает более, чем с 2000 клиентов по всему миру в четырех видах спорта: футбол, футзал, баскетбол и хоккей. Бродкастинг появился среди сервисов InStat год назад, когда компания подписала 3-летнее соглашение с ФНЛ на показ всех матчей турнира в прямом эфире. Главная цель бродкастинг-направления – создание вокруг любого события или спортивного турнира продукта, который был бы интересен болельщикам, партнерам и спонсорам.
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/08/09/111278.html
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