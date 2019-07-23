На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Роллер-спорт
Боулинг
Перетягивание каната
Арбалетный спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Роллер-спорт
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
23.07.2019 16:31
Сборная России завоевала 12 медалей на II Всемирных роллерских играх
Российские спортсмены завоевали 12 наград на II Всемирных роллерских играх, которые проходили с 28 июня по 14 июля в испанской Барселоне. 

На счету наших спортсменов шесть золотых и по три серебра и бронзы соответственно. Этот результат позволил сборной России занять шестое место в общем зачете турнира. Победу с 21 медалью одержали колумбийцы, вторыми стали представители Италии, третье место у команды Германии. 

В общей сложности в турнире приняли участие 4000 сильнейших спортсменов планеты. В составе сборной России выступили 45 человек.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/23/111270.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
23.07.2019 16:31
Сборная России завоевала 12 медалей на II Всемирных роллерских играх
28.04.2011 13:52
Садовое кольцо перекроют 2 мая ради роллеров
26.02.2011 14:55
Питер примет Battle St. Petersburg - 2011
25.06.2010 13:19
На Поклонной горе пройдет фестиваль неолимпийских видов спорта
22.07.2009 13:57
Сборная Италии завоевала три золотые медали в фигурном катании на рол
19.07.2009 19:09
Колумбиец Андрес Фелипе Муньос и Хуан Ю Тин из Тайваня - победители Вс?
19.06.2008 10:08
Столица Урала примет второй этап Кубка России по лыжероллерам
Все новости
Сюжеты
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 