Сборная России завоевала 12 медалей на II Всемирных роллерских играх

Российские спортсмены завоевали 12 наград на II Всемирных роллерских играх, которые проходили с 28 июня по 14 июля в испанской Барселоне.





На счету наших спортсменов шесть золотых и по три серебра и бронзы соответственно. Этот результат позволил сборной России занять шестое место в общем зачете турнира. Победу с 21 медалью одержали колумбийцы, вторыми стали представители Италии, третье место у команды Германии.



