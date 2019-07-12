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12.07.2019 23:00
В Прибалтике стартует уникальный проект - Балтийская футзальная лига
Балтийская футзальная лига (Baltic futsal league) – первый в Прибалтике международный турнир по футзалу. Участниками лиги станут восемь команд: FC Cosmos и Narva United из Эстонии, FC Petrow и TFK Rezekne из Латвии, Gargzdu и FC Vytis из Литвы, МФК АЖИО и МФК Фруктовый мир и России. 

 Проект нацелен на сближение стран в стремлении популяризировать футзал и дать новый вектор его развития в регионе. Отметим, что лига стартует в период футзального бума в Прибалтике – в сентябре 2019 года в Латвии пройдет чемпионат Европы U-19, а в 2020 году Литва примет чемпионат мира. 

 БФЛ станет дополнительным турниром наряду с национальными первенствами и будет проходить параллельно. В стартовом сезоне 2019/2020 с октября по апрель команды сыграют семь туров – одна игра дома, пять в гостях, а заключительный тур состоится в одном из крупных городов региона.

 Генеральный директор Baltic Futsal League Борис Шипунов: «Новая лига – это проект, расширяющий горизонты и добавляющий международной практики для команд. В первом сезоне мы решили ограничить число команд, чтобы основательно протестировать формат. В дальнейшем рассчитываем на расширение географии».

 Высокий уровень команд-участниц, профессиональный подход организаторов и живой  интерес болельщиков позволяют ожидать интересный, зрелищный и непредсказуемый турнир.   
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/12/111261.html
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