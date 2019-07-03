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03.07.2019 14:24
Сборная России заняла первое место в общем зачете чемпионата мира по чир спорту
Российские спортсменки завоевали 16 наград (7 из них золотые) чемпионата мира по чир спорту, который проходил с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге. 

В дисциплине «черлидинг» наша команда заняла третье место, уступив сборным Норвегии и Финляндии.

В соревнованиях юниоров россияне завоевали награды высшей пробе в двойках и групповых выступлениях в джазе и хип-хопе.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/03/111257.html
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