03.07.2019 14:24
Сборная России заняла первое место в общем зачете чемпионата мира по чир спорту
Российские спортсменки завоевали 16 наград (7 из них золотые) чемпионата мира по чир спорту, который проходил с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге.
В дисциплине «черлидинг» наша команда заняла третье место, уступив сборным Норвегии и Финляндии.
В соревнованиях юниоров россияне завоевали награды высшей пробе в двойках и групповых выступлениях в джазе и хип-хопе.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/07/03/111257.html