Сборная России заняла первое место в общем зачете чемпионата мира по чир спорту

Российские спортсменки завоевали 16 наград (7 из них золотые) чемпионата мира по чир спорту, который проходил с 28 по 30 июня в Санкт-Петербурге.





В дисциплине «черлидинг» наша команда заняла третье место, уступив сборным Норвегии и Финляндии.



