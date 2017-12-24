16 декабря в Спортивной школе № 76 Москомспорта состоялось одно из самых долгожданных чир-событий этой зимы – Фестиваль черлидинговых команд Клуба «Ассоль»!!!
Кроме команд Клуба в ежегодном, уже 19-м по счету, предновогоднем празднике приняли участие команды Федерации черлидинга Москвы – «Старз», «Черри Дэнс», «Орион», «Лазурит», «Ника» и «Талисман».
Все команды-участницы Фестиваля подарили зрителям свои яркие и оригинальные выступления, зарядили всех присутствующих в зале отличным настроением, сумасшедшими эмоциями, а взамен получили неподдельное восхищение публики!
Особую прелесть мероприятию добавило традиционное выступление тренеров Клуба «Ассоль» и Федерации черлидинга Москвы, которые в этот раз зажгли зал вместе со своими спортсменами!
Настоящий класс на покрытии показали тренеры:
- Татьяна Саушкина;
- Татьяна Нестерова;
- Екатерина Гуляева;
- Ирина Беспалова;
- Эльвира Вороненкова;
- Марина Троицкая;
а также команды:
- Тайгерз;
- Талисман;
- Стимул;
- Леди (юниоры);
- Победа (юниоры);
- Черри Дэнс;
- Ника.
По материалам Федерации черлидинга России