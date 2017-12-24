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24.12.2017 17:45
Фото клуб Ассоль
Фестиваль черлидинговых команд Клуба «Ассоль» прошел в Москве

16 декабря в Спортивной школе № 76 Москомспорта состоялось одно из самых долгожданных чир-событий этой зимы – Фестиваль черлидинговых команд Клуба «Ассоль»!!! 

Кроме команд Клуба в ежегодном, уже 19-м по счету, предновогоднем празднике приняли участие команды Федерации черлидинга Москвы – «Старз», «Черри Дэнс», «Орион», «Лазурит», «Ника» и «Талисман». 

Все команды-участницы Фестиваля подарили зрителям свои яркие и оригинальные выступления, зарядили всех присутствующих в зале отличным настроением, сумасшедшими эмоциями, а взамен получили неподдельное восхищение публики! 

Особую прелесть мероприятию добавило традиционное выступление тренеров Клуба «Ассоль» и Федерации черлидинга Москвы, которые в этот раз зажгли зал вместе со своими спортсменами! 
Настоящий класс на покрытии показали тренеры: 
- Татьяна Саушкина; 
- Татьяна Нестерова; 
- Екатерина Гуляева; 
- Ирина Беспалова; 
- Эльвира Вороненкова; 
- Марина Троицкая; 
а также команды: 
- Тайгерз; 
- Талисман; 
- Стимул; 
- Леди (юниоры); 
- Победа (юниоры); 
- Черри Дэнс; 
- Ника. 

По материалам Федерации черлидинга России
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/12/24/110759.html
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