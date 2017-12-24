Фото клуб Ассоль

Фестиваль черлидинговых команд Клуба «Ассоль» прошел в Москве





16 декабря в Спортивной школе № 76 Москомспорта состоялось одно из самых долгожданных чир-событий этой зимы – Фестиваль черлидинговых команд Клуба «Ассоль»!!!





Кроме команд Клуба в ежегодном, уже 19-м по счету, предновогоднем празднике приняли участие команды Федерации черлидинга Москвы – «Старз», «Черри Дэнс», «Орион», «Лазурит», «Ника» и «Талисман».





Все команды-участницы Фестиваля подарили зрителям свои яркие и оригинальные выступления, зарядили всех присутствующих в зале отличным настроением, сумасшедшими эмоциями, а взамен получили неподдельное восхищение публики!





Особую прелесть мероприятию добавило традиционное выступление тренеров Клуба «Ассоль» и Федерации черлидинга Москвы, которые в этот раз зажгли зал вместе со своими спортсменами!

Настоящий класс на покрытии показали тренеры:

- Татьяна Саушкина;

- Татьяна Нестерова;

- Екатерина Гуляева;

- Ирина Беспалова;

- Эльвира Вороненкова;

- Марина Троицкая;

а также команды:

- Тайгерз;

- Талисман;

- Стимул;

- Леди (юниоры);

- Победа (юниоры);

- Черри Дэнс;

- Ника.



