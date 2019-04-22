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22.04.2019 12:52
Команда «RealFive» стала победителем зального чемпионата России по алтимату
Команда «RealFive» из Дзержинска завоевала золото зального чемпионата России по алтимату, который проходил в Тольятти.

13 коллективов из таких городов, как: Москва, Нижний Новгород, Дзержинск, Полярные Зори, Омск, Казань, Вологда, Валуйки, Йошкар-Ола, Самара и Тольятти, определяли сильнейшего в открытом дивизионе. Места распределились следующим образом:

1. RealFive (Дзержинск) + Дух Игры 11.9;
2. RealFive Junior (Москва) - 10,6;
3. Нижний Новгород (Нижний Новгород) - 11,2;
4. Me & my monkey (Москва) - 10,7;
5. Овод (Вологда) - 10,3;
6. Самарские рыси (Самара) - 9,5;
7. AtomSvift (Полярные Зори) - 9,7;
8. FinUltimate (Москва) - 9,7;
9. Старт (Валуйки) - 9,4;
10. ФриФлай (Омск) - 11;
11. Kazan (Казань) - 9,5;
12. Volga River (Тольятти) - 10,6;
13. Йошкин кэтс (Йошкар-Ола) - 10,2.

MVP: Бутиков Антон (RealFive)

Алтимат (ultimate) – командный вид спорта с летающим диском. Цель игры – поймать диск в голевой зоне соперника. С диском бегать нельзя. Играют на газоне, паркете и песке

По материалам Федерации флаинг диска Тольятти.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/22/111213.html
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