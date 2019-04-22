Команда «RealFive» из Дзержинска завоевала золото зального чемпионата России по алтимату, который проходил в Тольятти.
13 коллективов из таких городов, как: Москва, Нижний Новгород, Дзержинск, Полярные Зори, Омск, Казань, Вологда, Валуйки, Йошкар-Ола, Самара и Тольятти, определяли сильнейшего в открытом дивизионе. Места распределились следующим образом:
1. RealFive (Дзержинск) + Дух Игры 11.9;
2. RealFive Junior (Москва) - 10,6;
3. Нижний Новгород (Нижний Новгород) - 11,2;
4. Me & my monkey (Москва) - 10,7;
5. Овод (Вологда) - 10,3;
6. Самарские рыси (Самара) - 9,5;
7. AtomSvift (Полярные Зори) - 9,7;
8. FinUltimate (Москва) - 9,7;
9. Старт (Валуйки) - 9,4;
10. ФриФлай (Омск) - 11;
11. Kazan (Казань) - 9,5;
12. Volga River (Тольятти) - 10,6;
13. Йошкин кэтс (Йошкар-Ола) - 10,2.
MVP: Бутиков Антон (RealFive)
Алтимат (ultimate) – командный вид спорта с летающим диском. Цель игры – поймать диск в голевой зоне соперника. С диском бегать нельзя. Играют на газоне, паркете и песке.
По материалам Федерации флаинг диска Тольятти.