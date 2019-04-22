Новости Команда «RealFive» стала победителем зального чемпионата России по алтимату Команда «RealFive» из Дзержинска завоевала золото зального чемпионата России по алтимату, который проходил в Тольятти.

13 коллективов из таких городов, как: Москва, Нижний Новгород, Дзержинск, Полярные Зори, Омск, Казань, Вологда, Валуйки, Йошкар-Ола, Самара и Тольятти, определяли сильнейшего в открытом дивизионе. Места распределились следующим образом:

1. RealFive (Дзержинск) + Дух Игры 11.9; 2. RealFive Junior (Москва) - 10,6; 3. Нижний Новгород (Нижний Новгород) - 11,2; 4. Me & my monkey (Москва) - 10,7; 5. Овод (Вологда) - 10,3; 6. Самарские рыси (Самара) - 9,5; 7. AtomSvift (Полярные Зори) - 9,7; 8. FinUltimate (Москва) - 9,7; 9. Старт (Валуйки) - 9,4; 10. ФриФлай (Омск) - 11; 11. Kazan (Казань) - 9,5; 12. Volga River (Тольятти) - 10,6; 13. Йошкин кэтс (Йошкар-Ола) - 10,2.

MVP: Бутиков Антон (RealFive)

Алтимат (ultimate) – командный вид спорта с летающим диском. Цель игры – поймать диск в голевой зоне соперника. С диском бегать нельзя. Играют на газоне, паркете и песке.

По материалам Федерации флаинг диска Тольятти. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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