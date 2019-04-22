Новости Федерация флаинг диска России Россию на ЧЕ по пляжному флаинг диску будут представлять пять команд Пять российских команд выступят на чемпионате Европы по флаинг диску, который пройдет с 6 по 11 мая в Португалии.

Состав сборной России в женском дивизионе 1. Юлия Акрамова 2. Алена Виноградова 3. Полина Губанова 4. Люция Дроздова 5. Анастасия Коченова 6. Кристина Михайлова 7. Ольга Подольская 8. Ольга Романова 9. Дарья Сальникова 10. Сабина Сильчонок 11. Анна Стукалина 12. Инга Сулимова 13. Алиса Тизик 14. Ксения Шейкина 15. Ксения Ясалова

тренер — Дмитрий Подольский Состав сборной России в мужском дивизионе 1. Антон Бутиков 2. Илья Данненберг (к) 3. Сергей Закладной 4. Кирилл Золотарев 5. Валерий Иванов 6. Павел Кислицын 7. Владимир Кочкин 8. Александр Мойчевич 9. Михайло Мойчевич 10. Егор Наумов 11. Кирилл Остапенко 12. Александр Петренко 13. Никита Проскуряков 14. Андрей Сопрунов 15. Владимир Сусьян 16. Михаил Худобин

Состав сборной России в микст дивизионе 1. Екатерина Блажко 2. Анатолий Васильев 3. Дина Думанская 4. Сергей Дурасов 5. Николай Елисеев (к) 6. Павел Еремин 7. Илья Кытманов 8. Анастасия Маликова 9. Наталья Машьянова 10. Борис Новиков 11. Маргарита Паршукова 12. Александра Пустовая 13. Анна Пустовая 14. Александр Рудометкин 15. Михаил Терехов 16. Петр Томников 17. Александр Шебуняев (к)

Состав сборной России в микст мастерс дивизионе 1. Елена Астахова 2. Ольга Ванеканева 3. Александр Васильев 4. Илья Глинин 5. Михаил Лавров (к) 6. Антон Мальков 7. Диана Мухметгалина 8. Антон Позинский 9. Мария Стрюкова 10. Любовь Широтова 11. Александр Этомар 12. Юлия Юсифли

Состав сборной России в мужском мастерс дивизионе 1. Денис Андреев (к) 2. Кирилл Антонов 3. Михаил Бит-Савва 4. Игорь Коршунов 5. Андрей Красовский 6. Алексей Кузнецов 7. Антон Кушнеревич 8. Александр Лебедев 9. Владислав Лехельт 10. Сергей Лещинский 11. Иван Маковкин 12. Дмитрий Подольский 13. Ян Подольский 14. Юрий Ровда 15. Илья Ровда 16. Евгений Соболев 17. Павел Тюлькин

По материалам Федерации флаинг диска России. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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