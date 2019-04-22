На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Фехтование
Флаинг диск
Миниволей
Капоэйра
Силовой экстрим
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Флаинг диск
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
22.04.2019 12:30
Федерация флаинг диска России
Россию на ЧЕ по пляжному флаинг диску будут представлять пять команд
Пять российских команд выступят на чемпионате Европы по флаинг диску, который пройдет с 6 по 11 мая в Португалии.

Состав сборной России в женском дивизионе 
1. Юлия Акрамова 
2. Алена Виноградова 
3. Полина Губанова 
4. Люция Дроздова 
5. Анастасия Коченова 
6. Кристина Михайлова 
7. Ольга Подольская 
8. Ольга Романова 
9. Дарья Сальникова 
10. Сабина Сильчонок 
11. Анна Стукалина 
12. Инга Сулимова 
13. Алиса Тизик 
14. Ксения Шейкина 
15. Ксения Ясалова 

тренер — Дмитрий Подольский
 
Состав сборной России в мужском дивизионе
1. Антон Бутиков 
2. Илья Данненберг (к)
3. Сергей Закладной 
4. Кирилл Золотарев 
5. Валерий Иванов 
6. Павел Кислицын 
7. Владимир Кочкин 
8. Александр Мойчевич 
9. Михайло Мойчевич 
10. Егор Наумов 
11. Кирилл Остапенко 
12. Александр Петренко 
13. Никита Проскуряков 
14. Андрей Сопрунов 
15. Владимир Сусьян 
16. Михаил Худобин 

Состав сборной России в микст дивизионе
1. Екатерина Блажко 
2. Анатолий Васильев 
3. Дина Думанская 
4. Сергей Дурасов 
5. Николай Елисеев (к)
6. Павел Еремин 
7. Илья Кытманов 
8. Анастасия Маликова 
9. Наталья Машьянова 
10. Борис Новиков 
11. Маргарита Паршукова 
12. Александра Пустовая 
13. Анна Пустовая 
14. Александр Рудометкин 
15. Михаил Терехов 
16. Петр Томников 
17. Александр Шебуняев (к)

Состав сборной России в микст мастерс дивизионе
1. Елена Астахова 
2. Ольга Ванеканева 
3. Александр Васильев 
4. Илья Глинин 
5. Михаил Лавров (к)
6. Антон Мальков 
7. Диана Мухметгалина 
8. Антон Позинский 
9. Мария Стрюкова 
10. Любовь Широтова 
11. Александр Этомар 
12. Юлия Юсифли

Состав сборной России в мужском мастерс дивизионе 
1. Денис Андреев (к)
2. Кирилл Антонов 
3. Михаил Бит-Савва 
4. Игорь Коршунов 
5. Андрей Красовский 
6. Алексей Кузнецов 
7. Антон Кушнеревич 
8. Александр Лебедев 
9. Владислав Лехельт 
10. Сергей Лещинский 
11. Иван Маковкин 
12. Дмитрий Подольский 
13. Ян Подольский 
14. Юрий Ровда 
15. Илья Ровда 
16. Евгений Соболев 
17. Павел Тюлькин

По материалам Федерации флаинг диска России.
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2019/04/22/111212.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
22.04.2019 12:52
Команда «RealFive» стала победителем зального чемпионата России по алтимату
22.04.2019 12:30
Россию на ЧЕ по пляжному флаинг диску будут представлять пять команд
04.02.2016 11:37
Федерация флаинг-диска России избрала Комитет ФФДР по Духу Игры
04.11.2015 22:20
Женская сборная России впервые в истории завоевала серебро на Чемпио
21.11.2013 14:27
Михаил Кривый вошел в десятку лучших игроков "Берн Опен"
06.09.2013 11:48
Женская сборная России выиграла Пляжный чемпионат Европы
25.04.2013 12:21
Россия получила по квоте в женском, открытом и микстовом дивизионах н?
Все новости
Сюжеты
В мире. VIII Всемирные Игры 2009 в Гаосюн, Тайвань
В России. Спорт и ПОБЕДА
Публикации
Материалов пока не добавлено
Фото и видео
Материалов пока не добавлено
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
?
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 