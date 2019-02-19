Новости Соревнования по снежному каякингу пройдут на Воробьевых горах в Москве 24 февраля 2019 года в спортивном центре столицы - на территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» пройдет Кубок чемпионов по снежному каякингу.

Более 50 спортсменов, ведущих зимних каякеров примут участие в одном из самых экстремальных соревнований.

Участников соревнований ждет скоростной спуск длиной 140 метров. Максимальная скорость, которую может развить участник составит 50 км/ч. На финише спортсмены влетают в искусственный бассейн.

Снежный Каякинг (Snow Kayaking) - спуск с гор по заснеженной поверхности на специальных лодках-каяках. В руках у сидящего в каяке спортсмена - самое что ни на есть настоящее весло, которым он и управляет во время стремительного движения вниз. Спуск на каяке можно совершить почти с любого склона . Однако как в Европе, так и в России есть экстремалы, которые в погоне за ощущениями спускаются по опасным и едва ли не отвесным обледенелым склонам. Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

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