24 февраля 2019 года в спортивном центре столицы - на территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» пройдет Кубок чемпионов по снежному каякингу.
Более 50 спортсменов, ведущих зимних каякеров примут участие в одном из самых экстремальных соревнований.
Участников соревнований ждет скоростной спуск длиной 140 метров. Максимальная скорость, которую может развить участник составит 50 км/ч. На финише спортсмены влетают в искусственный бассейн.
Снежный Каякинг (Snow Kayaking) - спуск с гор по заснеженной поверхности на специальных лодках-каяках. В руках у сидящего в каяке спортсмена - самое что ни на есть настоящее весло, которым он и управляет во время стремительного движения вниз. Спуск на каяке можно совершить почти с любого склона . Однако как в Европе, так и в России есть экстремалы, которые в погоне за ощущениями спускаются по опасным и едва ли не отвесным обледенелым склонам.