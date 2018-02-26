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26.02.2018 20:18
Снежный каякинг, фото www.slalom.ru
Снежный каякинг. Первые официальные соревнования прошли в Москве.
  Москвичи и гости столицы в День защитника отечества стали свидетелями нового, яркого и пока весьма необычного для России вида спорта – сноу-каякинга или снежного каякинга. Первый Кубок чемпионов приняло культовое место - Воробьевы горы.
  Для большинства собравшихся, в этот день, все-таки не так были важны результаты, сколько попробовать, как говорится, на зубок, что это за новый вид спорта и с чем его едят. Да и вообще, какое он отношения имеет к гребному слалому, снежные горы и гористые реки – все-таки разные природные условия.
  Из всего вышеперечисленного, наверное, уже стало понятно, что два вида спорта объединяет бурное течение – снежное или водное. Еще одним совпадением является оборудование спортсменов, в той и другой дисциплине используются лодки, шлемы и весла. Довольно неожиданное сочетание для зимних видов спорта, не правда ли?
  Наверное, не столько ради спортивных результатов, а больше для истории расскажем и призерах. В женском скоростном спуске, заметили, прям термин из горнолыжного спорта, победила Мария Паршина. Второе место заняла Наталия Мамаева. Замкнула тройку призеров Анна Храмцова.
  В мужской части турнира первенствовал Алексей Лукин. Следом финишировал Владимир Шадрин. Почетное третье место досталось Артёму Трифонову.

По материалам  www.slalom.ru.
Города:
Москва
Добавил(а): Светлана Гагарина, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/02/26/110842.html
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