Снежный каякинг, фото www.slalom.ru

Снежный каякинг. Первые официальные соревнования прошли в Москве.

Москвичи и гости столицы в День защитника отечества стали свидетелями нового, яркого и пока весьма необычного для России вида спорта – сноу-каякинга или снежного каякинга. Первый Кубок чемпионов приняло культовое место - Воробьевы горы.

Для большинства собравшихся, в этот день, все-таки не так были важны результаты, сколько попробовать, как говорится, на зубок, что это за новый вид спорта и с чем его едят. Да и вообще, какое он отношения имеет к гребному слалому, снежные горы и гористые реки – все-таки разные природные условия.

Из всего вышеперечисленного, наверное, уже стало понятно, что два вида спорта объединяет бурное течение – снежное или водное. Еще одним совпадением является оборудование спортсменов, в той и другой дисциплине используются лодки, шлемы и весла. Довольно неожиданное сочетание для зимних видов спорта, не правда ли?

Наверное, не столько ради спортивных результатов, а больше для истории расскажем и призерах. В женском скоростном спуске, заметили, прям термин из горнолыжного спорта, победила Мария Паршина. Второе место заняла Наталия Мамаева. Замкнула тройку призеров Анна Храмцова.

В мужской части турнира первенствовал Алексей Лукин. Следом финишировал Владимир Шадрин. Почетное третье место досталось Артёму Трифонову.



