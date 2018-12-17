Сборная Бельгии выиграла Кубок мира 2018 по хоккею на траве

Национальная команда Бельгии завоевала золотые медали Кубка мира по хоккею на траве среди мужских команд, который проходил с 28 ноября по 16 декабря в индийском городе Бхубанешвар.





В финале бельгийцы нанесли поражение команде Нидерландов со счетом 1:0. Основное время матча завершилось вничью, победитель определился в серии буллитов.



