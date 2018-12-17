17.12.2018 12:38
Сборная Бельгии выиграла Кубок мира 2018 по хоккею на траве
Национальная команда Бельгии завоевала золотые медали Кубка мира по хоккею на траве среди мужских команд, который проходил с 28 ноября по 16 декабря в индийском городе Бхубанешвар.
В финале бельгийцы нанесли поражение команде Нидерландов со счетом 1:0. Основное время матча завершилось вничью, победитель определился в серии буллитов.
Обладателями бронзовых наград стали австралийцы, разгромившие в матче за третье место сборную Англии - 8:1
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
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