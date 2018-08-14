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14.08.2018 16:04
хоккей на траве, фото с youtube.com
"Динамо" (Электросталь) идет первой после 15 туров мужской Суперлиги по хоккею на траве
"Динамо" из Электростали после 15 туров занимает первое место в турнирной таблице мужской Суперлиги по хоккею на траве. Подмосковные хоккеисты набрали 43 очка, вторыми идут казанские динамовцы с результатом 38 баллов, тройку лидеров замыкает "Динамо-Строитель" из Екатеринбурга" - 22 очка.

Следующий тур стартует 23 августа.


Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/08/14/111036.html
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