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16.09.2018 15:03
В Москве пройдет этап Кубка мира по скейтбордингу
World Cup Skateboarding - международная серия соревнований, в которую включены самые важные и престижные скейтбордические контесты со всего мира.
15.00 - 15.50 женский полуфинал
17.00 - 18.10 мужской полуфинал
18.20 - 18.45 женский финал
19.00 - 19.25 мужской финал
19.30 - 19.40 награждение
Города:
Москва
Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/16/111062.html
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