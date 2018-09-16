Новости В Москве пройдет этап Кубка мира по скейтбордингу World Cup Skateboarding - международная серия соревнований, в которую включены самые важные и престижные скейтбордические контесты со всего мира.

15.00 - 15.50 женский полуфинал 17.00 - 18.10 мужской полуфинал 18.20 - 18.45 женский финал 19.00 - 19.25 мужской финал 19.30 - 19.40 награждение Москва Добавил(а): Роман Смирнов, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2018/09/16/111062.html